Selmir Pidro do ljeta u Veležu

Selmir Pidro će i u narednom periodu nositi dres Veleža, a njegov ostanak u Mostaru uskoro će biti potvrđen i zvanično. Za “Dnevni avaz” je ovu informaciju potvrdio i sam fudbaler. Nakon polusezone provedene na posudbi iz američkog Sz. Louisa, čelnici kluba s Arenе Rođeni odlučili su zadržati lijevog beka u svojim redovima.

Pidro se u Veležu nametnuo dobrim partijama, posebno u nastavku sezone pod vodstvom Ibre Rahimića, kada je dobio kontinuitet i važnu ulogu u igri tima. U 18 nastupa u WWin ligi Bosne i Hercegovine postigao je tri gola i upisao jednu asistenciju, što je učinak vrijedan pažnje za igrača njegove pozicije.

Ukupno je za Velež do sada odigrao 30 utakmica i učestvovao kod sedam pogodaka, a povratak u Mostar pokazao se kao pun pogodak nakon epizoda u MLS-u i češkom Zlinu. Ranije je najveći trag ostavio u FK Sarajevo, gdje je upisao 92 nastupa, a u novom periodu očekuje se da bude jedan od važnih stubova Rođenih u borbi za ciljeve na proljeće.

