Šta kažu brojke: Bečarević uporedio stanje komunalnih preduzeća prije i poslije promjene vlasti

Kako bi otklonio tvrdnju premijera KS Nihada Uka o tome šta je zatečeno u komunalnim preduzećima kada su stranke Trojke preuzele vlast u KS, Bečarević objavljuje podatke o poslovanju preduzeća za 2018. godinu i 2024. godinu:
Vodovod i kanalizacija
Godina 2024.: u minusu 22.883.778 KM
Godina 2018.: u minusu 14.644.215 KM
Rad
Godina 2024.: u minusu 3.192.244 KM
Godina 2018.: 192.668 KM
Sarajevogas
Godina 2024.: u minusu 3.908.394 KM
Godina 2018.: 1.700.146 KM
Toplane
Godina 2024.: 893.497 KM
Godina 2018.: 4.506.268 KM
Park
Godina 2024.: 405.138 KM
Godina 2018.: 73.159 KM
Tržnice-Pijace
Godina 2024.: 76.490 KM
Godina 2018.: 523.738 KM
Pokop
Godina: 2024.: 150.964 KM
Godina 2018.: 655.797 KM
BAGS energetika
Godina 2024.: 11.514 KM
Godina 2018.: 11.160 KM.
– Iz datog pregleda vidimo da su sva komunalna preduzeća, osim ViK-a, poslovala pozitivno u 2018. godini. U 2024. godini ViK je poslovao negativno i u ovoj godini negativno poslovanje su ostvarili KJKP Rad i KJKP Sarajevogas. KJKP Toplane, Tržnice-Pijace i Pokop su ostvarile manje dobiti u 2024. godini u odnosu na 2018. godinu- , objašnjava Bečarević.
Zatim dodaje da je KJKP Park ostvario nešto veću dobit, a BAGS je poslovao gotovo istovjetno.
– Dati podaci su pokazatelji poslovanja, a ne pohvala onima prije ili ovima sada. Tvrdnje premijera Uka o tome šta su naslijedili i šta su morali rješavati ne korespondiraju sa gore datim finansijskim pokazateljima. Istovremeno, u ovaj pregled ne ulaze i subvencije iz budžeta Kantona Sarajevo koja su bila drastično veća u 2024. godini u odnosu na 2018. godinu. Brojke uvijek pokazuju istinu, a premijer KS ima luksuz da ne govori istinu. Premijer nikad, nažalost, nije bio spreman za dijalog i sučeljavanje mišljenja sa oponentima- , stava je Bečarević.
Kaže i da je SBiH predlagao restruktruiranje svih preduzeća, ali je ova stranka tada izbačena iz Vlade KS.
– Konstantno prebacivanje odgovornosti na one prije je sada već loša izlika i isprazna priča, jer stranke Trojke su na vlasti punih šest godina kada je kupljena zadnja mašina u KJKP Rad, a Kanton zadužen 850 miliona KM. Na kraju, poslovanje komunalnih preduzeća nije unaprijeđeno, što je obećano, već su gotovo sva doživjela drastičan pad finansijskih pokazatelja i postala su ovisna od pomoći iz budžeta KS- , zaključuje Bečarević.