Šta kažu brojke: Bečarević uporedio stanje komunalnih preduzeća prije i poslije promjene vlasti

Kako bi otklonio tvrdnju premijera KS Nihada Uka o tome šta je zatečeno u komunalnim preduzećima kada su stranke Trojke preuzele vlast u KS, Bečarević objavljuje podatke o poslovanju preduzeća za 2018. godinu i 2024. godinu:

Vodovod i kanalizacija

Godina 2024.: u minusu 22.883.778 KM

Godina 2018.: u minusu 14.644.215 KM

Rad

Godina 2024.: u minusu 3.192.244 KM

Godina 2018.: 192.668 KM

Sarajevogas

Godina 2024.: u minusu 3.908.394 KM

Godina 2018.: 1.700.146 KM

Toplane

Godina 2024.: 893.497 KM

Godina 2018.: 4.506.268 KM

Park

Godina 2024.: 405.138 KM

Godina 2018.: 73.159 KM

Tržnice-Pijace

Godina 2024.: 76.490 KM

Godina 2018.: 523.738 KM

Pokop

Godina: 2024.: 150.964 KM

Godina 2018.: 655.797 KM

BAGS energetika

Godina 2024.: 11.514 KM

Godina 2018.: 11.160 KM.

– Iz datog pregleda vidimo da su sva komunalna preduzeća, osim ViK-a, poslovala pozitivno u 2018. godini. U 2024. godini ViK je poslovao negativno i u ovoj godini negativno poslovanje su ostvarili KJKP Rad i KJKP Sarajevogas. KJKP Toplane, Tržnice-Pijace i Pokop su ostvarile manje dobiti u 2024. godini u odnosu na 2018. godinu- , objašnjava Bečarević.

Zatim dodaje da je KJKP Park ostvario nešto veću dobit, a BAGS je poslovao gotovo istovjetno.

– Dati podaci su pokazatelji poslovanja, a ne pohvala onima prije ili ovima sada. Tvrdnje premijera Uka o tome šta su naslijedili i šta su morali rješavati ne korespondiraju sa gore datim finansijskim pokazateljima. Istovremeno, u ovaj pregled ne ulaze i subvencije iz budžeta Kantona Sarajevo koja su bila drastično veća u 2024. godini u odnosu na 2018. godinu. Brojke uvijek pokazuju istinu, a premijer KS ima luksuz da ne govori istinu. Premijer nikad, nažalost, nije bio spreman za dijalog i sučeljavanje mišljenja sa oponentima- , stava je Bečarević.

Kaže i da je SBiH predlagao restruktruiranje svih preduzeća, ali je ova stranka tada izbačena iz Vlade KS.

– Konstantno prebacivanje odgovornosti na one prije je sada već loša izlika i isprazna priča, jer stranke Trojke su na vlasti punih šest godina kada je kupljena zadnja mašina u KJKP Rad, a Kanton zadužen 850 miliona KM. Na kraju, poslovanje komunalnih preduzeća nije unaprijeđeno, što je obećano, već su gotovo sva doživjela drastičan pad finansijskih pokazatelja i postala su ovisna od pomoći iz budžeta KS- , zaključuje Bečarević.

