Transfer na pomolu: Perez pripremio 55 miliona eura za defanzivca

Kako prenose inostrani mediji, Real Madrid je odlučio da dovede dva stopera narednog ljeta.

David Alaba i Antonio Rudiger imaju ugovore do 30. juna i oni neće biti produženi, s obzirom na sve učestalije probleme s povredama koje imaju, uz već prilično poodmakle godine.

Glavna meta Galaktikosa je Niko Šloterbek (Nico Schlotterbeck), izvještava Bild. Njemački stoper ima ugovor s Borusijom Dortmund (Borussia) do ljeta 2027. godine i ne želi produžiti ugovor.

Zato je ekipa sa Signal Iduna Parka odlučna da ga proda kako ga ne bi izgubila besplatno i preferira da to učini izvan Bundeslige, s obzirom na to da je zainteresovan i Bajern Minhen (Bayern München).

Prema Bildu, Dortmund bi želio nešto više od 50 miliona eura za prodaju Šloterbeka, kojem je cijena 55 miliona eura prema Transfermarktu.

