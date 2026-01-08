Fudbal

Transfer na pomolu: Perez pripremio 55 miliona eura za defanzivca

Objavljeno prije 51 minuta

Kraljevi blizu dovođenja pojačanja iz Njemačke

Kako prenose inostrani mediji, Real Madrid je odlučio da dovede dva stopera narednog ljeta.

David Alaba i Antonio Rudiger imaju ugovore do 30. juna i oni neće biti produženi, s obzirom na sve učestalije probleme s povredama koje imaju, uz već prilično poodmakle godine.

Glavna meta Galaktikosa je Niko Šloterbek (Nico Schlotterbeck), izvještava Bild. Njemački stoper ima ugovor s Borusijom Dortmund (Borussia) do ljeta 2027. godine i ne želi produžiti ugovor.

Zato je ekipa sa Signal Iduna Parka odlučna da ga proda kako ga ne bi izgubila besplatno i preferira da to učini izvan Bundeslige, s obzirom na to da je zainteresovan i Bajern Minhen (Bayern München).

Prema Bildu, Dortmund bi želio nešto više od 50 miliona eura za prodaju Šloterbeka, kojem je cijena 55 miliona eura prema Transfermarktu.


