Crna hronika

Snažan zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu! Treslo se u blizini Banjaluke, potres se osjetio širom zemlje

39.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara udaljen od Banje Luke, a podrhtavanje tla osjetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj…

 zemljotres - shutterstock

Područje u blizini Banjaluke pogodio je zemljotres u 1.30 sati iza ponoći, potvrđeno je na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara udaljen od Banje Luke, a podrhtavanje tla osjetilo se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj.

Jačina zemljotresa, navodi se na stranici EMSC-a, iznosila je 3,2 stepena po Richterovoj skali.

Osim Banje Luke i okolnog područja gdje je bio epicentar, podrhtavanje tla prijavili su i građani Bugojna, Gornjeg Vakufa, Travnika i Zenice, među ostalima, piše Telegraf.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh