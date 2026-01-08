Gripa puni bolnice u FBiH: 10.000 slučajeva sedmično!

“Prijavljuje se oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija sedmično: bolesti slične gripi i akutne respiratorne infekcije. Od početka 12. mjeseca bilježemo porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite s simptomima respiratornih bolesti. Ovaj porast je vođen cirkulacijom virusa gripe. Aktivnost gripe je u porastu tri do četiri sedmice ranije nego u prethodnim sezonama. Cirkulacija respiratornog sincicijskog virusa (RSV) se također polako se povećava s niskih razina od kraja decembra“, navodi Musa.

Dodaje da je ove sezone dominantna gripa A, podtip A(H3N2).

“Filogenetska analiza sojeva A(H3N2) ukazuje na genetske promjene, koje mogu utjecati na karakteristike virusa. S 52. sedmicom 2025. godine, bilježi se i povećanje broja hospitaliziranih zbog teških akutnih respiratornih infekcija. Među hospitaliziranim pacijentima, u jedinici za sentinel nadzor nad gripom u KCUS, skoro 25% pacijenata je pozitivno na gripu. Tekuća sezona će vjerojatno biti obilježena značajnim utjecajem gripe na oboljevanje, zbog nešto izmijenjenih karakteristika virusa. Zaštita koju pruža vakcina protiv gripe je i dalje značajna, naročito za rizične skupine: osobe preko 65 godina i s kroničnim oboljenjima. Još uvijek nije kasno za vakcinaciju. Druge preventivne mjere podrazumijevanju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i poduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi spriječili širenje, naročito ukoliko se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim skupinama“, navodi Musa,pišu Vijesti

Podsjetimo, gripa je zarazna bolest uzrokovana virusom gripe (tipovi A i B uzrokuju sezonsku gripu). Gripa se razlikuje od ostalih respiratornih bolesti, npr. prehlade, po naglom početku i razvoju simptoma bolesti. Karakterizira je visoka temperatura (38 stupnjeva i viša), glavobolja, opća malaksalost, curenje iz nosa, grlobolja i kašalj.

Gripa se prenosi kapljično i to kašljanjem, kihanjem i govorom. Zatvoreni prostori osobito su pogodni za širenje gripe. Gripa se može prenijeti i kontaktom nečistim rukama i preko predmeta. U razdoblju sezone gripe preporučuje se više osobne, posebno respiratorne higijene i higijene prostora u kojem se boravi.

Sve dobne skupine mogu biti zahvaćene, ali ozbiljne bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od gripe češći su među starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima bez obzira na životnu dob.

Imunizacija je najbolji način zaštite od gripe.

