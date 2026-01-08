“Otvoreni za pregovore, spremni za rat”

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je na konferenciji za novinare u Bejrutu da Teheran ne zatvara vrata dijalogu sa Sjedinjenim Državama, ali da neće tolerirati pritisak ili prijetnje, izvijestio je Reuters.

Dodao je da je cilj njegova posjeta Libanonu bio rasprava o, kako je naveo, izraelskim “izazovima i prijetnjama” regionalnoj sigurnosti, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

S druge strane, iranski vrhovni general Amir Hatami upozorio je da će Iran odgovoriti ako Sjedinjene Države i Izrael nastave podržavati protuvladine prosvjede u zemlji.

Khatami je, prema novinskoj agenciji Fars, rekao da Iran neće tolerirati “prijetnje izvana” te da će odgovor biti jači nego tokom 12-dnevnog rata s Izraelom prošlog juna.

Ob je reagirao na prijetnje američkog predsjednika, koji je rekao da će intervenirati ako prosvjednici koji su danima na ulicama Irana budu ubijeni, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio podršku prosvjedima, nazvavši ih “borbom iranskog naroda za slobodu i pravdu”.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je SAD i Izrael za poticanje nasilja i pokušaj potkopavanja nacionalnog jedinstva, izvijestila je France 24.

Protesti u Teheranu počeli su zbog rasta cena i pada vrednosti rijala, ali još nisu dostigli obim masovnih protesta iz 2009. godine.

