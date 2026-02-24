U januaru pala prodaja novih automobila u Evropi

Prodaja novih automobila u Evropi pala je u januaru 2026. u odnosu na prethodnu godinu, opterećena padovima na velikim tržištima, uključujući Njemačku, Francusku, Belgiju i Poljsku, pokazali su u utorak podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).Pad je bio najizraženiji u Norveškoj, gdje su registracije novih automobila, koje služe kao pokazatelj prodaje, pale za oko 76 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, piše Reuters.

Evropska automobilska industrija je usred velike transformacije, pri čemu se tradicionalni proizvođači automobila bore da konkuriraju jeftinijim kineskim modelima, a istovremeno se suočavaju i sa sada odloženim naporima ka dekarbonizaciji.

Industrija se također suočava s još neizvjesnijim trgovinskim okruženjem nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država u petak proglasio većinu američkih tarifa nezakonitim.

Prodaja u Evropskoj uniji, Britaniji, Švicarskoj, Norveškoj i Islandu pala je za 3,5 posto na 961.382 automobila u januaru, pokazali su podaci ACEA.

Registracije automobila na benzin pale su za oko 26 posto u odnosu na prethodni januar, dramatično u Francuskoj, za 49 posto, i u Njemačkoj za 30 posto. Njihov udio u tržištu smanjio se s gotovo trećine na samo nešto više od petine.

S druge strane, registracije baterijskih električnih, plug-in hibridnih i hibridnih automobila porasle su za oko 14 posto te su zajedno činile 69 posto novih registracija, u odnosu na 59 posto u januaru 2025,pišu Vijesti

Registracije Volkswagena pale su za 3,8 posto, BMW-a za 5,7, Renaulta za 15 i Toyote za 13,4 posto, dok su registracije BYD-a skočile za 165 posto.

Stellantis i Mercedes zabilježili su rast od 6,7 i 2,8 posto.

Američki proizvođač Tesla nastavio je svoj silazni trend s padom od 17 posto na godišnjem nivou, što je trinaesti mjesec zaredom da mu prodaja opada, prema podacima ACEA.

