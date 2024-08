Kako da znate da koristite previše deterdženta dok perete veš

Možda ste često vadili veš iz mašine očekujući nešto mekano i nežno, a doživeli da dohvatite gomilu grube tkanine koja je vrlo kruta i neudobna za nošenje. Ako je tako, velike su šanse da koristite preveliku količinu deterdženta, to jest praška za veš. On će očistiti prljavštinu i mrlje, ali na kraju će stvoriti novi problem: Ostaci deterdženta koji se nisu dobro isprali dovešće do toga da odeća bude gruba na dodir i grebe prilikom nošenja.

Previše deterdženta dovešće do stvaranja previše pjene u mašini, usled čega će se komadi veša “zalijepiti” jedni za druge, pa se tako neće dobro ni oprati.

Koliko deterdženta zapravo treba koristiti? Dovoljne su dvije kašike za profesionalnu veš-mašinu koja može da primi oko 12 kilograma veša, odnosno jedna kašika deterdženta za prosječnu mašinu koja prima oko 8 kilograma, piše Wirecutter.

Ako perete na ruke, potrebno ga je još i manje. Istina, količina deterdženta koja je potrebna može da se razlikuje od marke do marke, no čak i kada na deklaraciji na poleđini pakovanja piše da ga treba staviti više, imajte na umu da to uputstvo pišu proizvođači, kojima je cilj da ga potrošite i kupujete više.

Stvari mogu biti i gore ako upotrebljavate deterdžent visoke efikasnosti (HE), koji predstavlja visoko koncentrisanu formulu s malo pene i može se koristiti u tradicionalnim i HE mašinama. Ti su deterdženti najčešće dvostruko koncentrisani “obični”, pa ih treba i dvostruko manje, pogotovo kad uzmete u obzir da nove mašine visoke efikasnosti koriste i manje vode za pranje veša od tradicionalnih. Tako uobičajene količine deterdženta zapravo ne mogu ni da se otope.

Kako da skinete s veša naslage previše deterdženta?

Da biste odjeći vratili pun sjaj, morate ukloniti višak deterdženta koji se upio u vlakna. Savet je natapanje veša u mešavini sirćeta i vode. U dubokoj sudoperi ili kadi pomešajte 1 šolju sirćeta u 1 litru vode i natopite odeću. Istrljajte vidljive naslage deterdženta, natapajte oko jedan sat, pa stavite u mašinu na ciklus ispiranja odjeće.

Još jedna metoda proslavila se ovih dana na TikToku:

Pripremite specifičnu kombinaciju sastojaka – flašu vruće vode, pola šolje boraksa, pola šolje sode bikarbone i malu količinu deterdženta. Dodajte veš u kadu, natopite ga dobro, pa ostavite četiri sata. Potom iscijedite i stavite odjeću na uobičajeni ciklus pranja. Možda neće učiniti veš mekanim, ali će sigurno spriječiti nakupljanje viška deterdženta ili omekšivača u vlaknima, prenosi Super žena.

Facebook komentari