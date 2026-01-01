Najmanje 10 mrtvih u eksploziji na poznatom skijalištu

Najmanje 10 osoba je poginulo, a više ih je povrijeđeno u eksploziji i požaru koji su se tokom noći dogodili u baru na poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana, potvrđuje policija. Eksplozija se desila oko 1:30 po lokalnom vremenu u baru Le Constellation, a uzrok incidenta još nije poznat, prenosi BBC.

Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu na dočeku Nove godine: Ima mrtvih

U izjavi za medije, policija je naglasila da se nesreća dogodila tokom proslave Nove godine u baru. Švicarska policija je za Sky News potvrdila da je u eksploziji poginulo najmanje 10 osoba, dok je još 10 ljudi zadobilo povrede.

– Incident se ne tretira kao teroristički napad – navela je policija. Glasnogovornik je ranije izjavio da ima mnogo povrijeđenih i mrtvih.

Prema izvještajima, u trenutku eksplozije i požara u baru i loungeu Le Constellation nalazilo se više od 100 ljudi. Bar je imao kapacitet za više od 300 osoba, ali tačan broj prisutnih još nije potvrđen.

Vatrogasne ekipe i hitne službe brzo su reagovale, a istraga o uzroku eksplozije je u toku.

