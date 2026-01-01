Slavonac otkrio koliko zarađuje vozač kamiona u Americi

Dok se Njemačka decenijama nameće kao prvi izbor za Balkan, sve su glasnija iskustva onih koji su sreću potražili preko Atlantika.

Jedna takva priča izazvala je pažnju na društvenim mrežama, a kako prenosi portal Dnevno, autor objave na Redditu podijelio je nevjerovatno iskustvo svoje porodice koja se prije godinu dana preselila u Sjedinjene Američke Države.

Njihova svakodnevica u Teksasu iznenadila je mnoge – od plata, preko specifičnog zdravstva, pa sve do toplog prijema lokalne zajednice.

Lutrija koja im je promijenila život

Sve je počelo 2023. godine kada je zet autora objave, vozač kamiona iz jednog velikog slavonskog grada, „iz šale“ odlučio da popuni prijavu za američku lutriju za zelenu kartu. Na opšte iznenađenje, izvukli su ih početkom 2024. godine.

„U januaru 2025. su se preselili u predgrađe Ostina u Teksasu. Išao sam sa njima taj prvi put. Rješavanje papira nije bilo toliko komplikovano koliko smo mislili“, piše autor.

Razlog za izbor baš ovog grada bio je poznanik, takođe “naš čovjek”, koji je tamo već radio kao kamiondžija.

Plate od kojih se vrti u glavi

Glavno pitanje koje sve zanima jesu finansije. Autor otkriva cifre koje zvuče gotovo nevjerovatno za evropske standarde:

Vozač kamiona: Godišnja plata nakon poreza i svih davanja iznosi oko 100.000 dolara.

„To je odlična plata, ali naravno, nisi puno kod kuće, pa zavisi kome šta odgovara“, navodi se u objavi.

Zanatlije su suvo zlato: Zet je ubrzo shvatio da u Teksasu vlada hronični manjak vodoinstalatera (što je njegova srednja škola) i keramičara. Te zanatlije plaćaju čak i bolje nego vozače kamiona, pa porodica sada razmišlja o promjeni profesije kako bi više vremena provodili zajedno.

Slavonski kolači kao „ulaznica“ u društvo

Dok je muž na putu, sestra se fokusirala na integraciju djeteta u vrtić i zajednicu. Amerikanci su ih, prema riječima autora, prihvatili nevjerovatno toplo.

„Sestra u početku nije radila, ali je za svaku priliku u vrtiću pekla naše tradicionalne slavonske kolače – one sitne koje jedemo na svadbama. Ekipa je pala na tjeme kad su to probali! Sada je plaćaju da peče kolače za svaku proslavu u kvartu, a dobila je i ponudu da vikendom snabdijeva lokalni golf klub za ozbiljnu svotu novca“, otkriva brat.

Zdravstvo i „američki san“ o nekretninama

Jedna od najvećih zabluda, prema autoru, jeste ona o zdravstvu.

„Plaćaju oko 800 dolara mjesečno osiguranje za njih troje. U to je uključeno skoro sve, bolnice su ultra moderne i nema čekanja ni na šta. Sve funkcioniše po sličnom principu kao u Švicarskoj“, objašnjava on.pišu Nezavisne

Što se tiče kuća, iznenadila ga je logika gradnje: „Pao sam na tjeme koliko je sve naprednije nego kod nas. Kad sam im pričao da mi lijepimo stiropor na kuće nakon što ih izgradimo, Amerikanci su umirali od smijeha. Njihove kuće su modifikovane, spremne za useljenje i veoma funkcionalne.“

Njemačka vs. Amerika: Gdje je bolje?

Autor na kraju povlači jasnu paralelu: „Kad uporedim život u Njemačkoj, gdje Švabe često ne mare za strance i gdje ideš da zaradiš par stotina evra više, sa životom u Americi… Njemačka mi se čini potpuno bezvezna. Sve je u SAD-u nekako logičnije, nema razbijanja glave, a vozački ispit položiš za dvije sedmice i košta 190 dolara.“

Ipak, nije sve idealno – jedina stvar koja mu je išla na živce je saobraćaj. U Teksasu se bez automobila ne može nigdje, a svaka vožnja u prosjeku traje bar sat vremena.

