Nemačka: Nova pravila od 1. januara

Od 1. januara minimalna plata raste na 13,90 eura po satu, dok se povećava i minimalni dodatak za učenike u dualnom obrazovanju, s time da se mjesečni iznosi povećavaju u svim godinama obrazovanja.

Paralelno s tim, i ograničenje za takozvane mini-poslove, pa će maksimalna mjesečna plaća bez punih doprinosa u ovoj kategoriji iznositi 603 eura, u usporedbi s dosadašnjih 556 eura.

Cijena javnog prijevoza bit će veća, jer će cijena mjesečne karte za korištenje regionalnog i lokalnog prijevoza diljem zemlje porasti s 58 na 63 eura.

Istodobno, država uvodi porezne olakšice, uključujući povećanje osnovnog neoporezivog dijela dohotka na 12.348 eura, kao i povećanje poreznih olakšica za djecu.

Umirovljenici bi mogli dobiti povećanje mirovina od srpnja 2026., koje se trenutno procjenjuje na oko 3,7 posto, iako će vlada konačnu odluku donijeti tek na proljeće, ovisno o gospodarskim trendovima i rastu plaća, izvještava Virshaftvohe.

Najavljeno je i uvođenje takozvane aktivne mirovine koja bi omogućila zaposlenim umirovljenicima da ostvare dio svojih dodatnih prihoda bez plaćanja poreza.

Osim toga, cijene emisija ugljikovog dioksida u Njemačkoj porast će s trenutnih 55 eura po toni na raspon od 55 do 65 eura, što će imati najizravniji utjecaj na troškove goriva i grijanja kućanstava.

Za potrošače to znači umjeren, ali primjetan porast cijena.

Prema procjenama autokluba ADAC, cijena benzina u 2026. godini mogla bi porasti za oko tri centa po litri, dok se za dizel očekuje nešto manji porast.

Za grijanje se procjenjuje da bi lož ulje moglo biti skuplje za oko tri centa po litri, dok bi plin bio skuplji za oko 0,3 centa po kilovat-satu.

