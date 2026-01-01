OVAN

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine savetuje vam da u Novu godinu uđete odlučni i sa osmehom na licu! Unutrašnji osećaj vas ne vara kada su neki ljudi u pitanju, i pitanje je da li i u 2026. zaslužuju vašu pažnju. Ne preterujte sa prazničnom trpezom i uveče prošetajte, prijaće vam!.BIK

Ljubavni život biće vam u fokusu ovih dana, ispunjeni ste novom energijom i vidite odlične stvari u narednom periodu! Od posla ćete moći da odmorite, ali u vašoj glavi se “kuva” jedna odlična ideja i najbolje je da je zapišete u svoj planer. Zdravlje vam je dobro.

BLIZANCI

Jedna osoba poslala vam je čestitku, a niste očekivali da će nakon dugog vremena opet biti deo vašeg života. Da li je vreme za novu šansu, ili je najbolje da prošlost ostane u prošlosti? Vaše srce će vam pomoći da odlučite. Moguća je nesanica.

RAK

Ljudi u okolini će danas biti presrećni što ste deo njihovog života, vaša spontanost, dobro raspoloženje i osmeh su jednostavno “zarazni” za sve! Nakon praznika i slavlja, prijaće vam da popodne odmarate i gledate novi film ili seriju. Zdravlje vam je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine upozorava vas da će ukućani ili prijatelji imati prevelika očekivanja od vas na početku Nove godine. Stavite sebe na prvo mesto i postavite jasne granice, jer vam je prethodni period bio stresan i potrebno vam je da se vratite u “zen” fazu. Moguća je prehlada.

DEVICA

Danas ćete biti oličenje izreke “Nova godina, nova osoba”. Donosite važne odluke za svoj ljubavni život, i konačno čisto vidite rešenja glavnih pitanja. Na vašem putu su uspeh i radost!

VAGA

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine poručuje vam da malo usporite, naročito ako ste slavili do sitnih sati. Moguće je da ćete se osećati premoreno, pa posvetite sebi pažnju i dajte telu i umu ono za čime čeznu. Provodite manje vremena na telefonu.

ŠKORPIJA

Nova godina donosi vam interesantna poznanstva, pa je moguće da danas dobijete poruku od neke osobe koja sa vama želi više od prijateljstva. Vaše zdravlje je dobro, ali ne bi trebalo da preterujete sa fizičkom aktivnošću. Inspirisani ste da nešto stvarate ili ulažete u nove ideje, ali je bolje da sačekate da praznici prođu.

STRELAC

Navikli ste da budete u centru pažnje i da zabavljate sve oko sebe, a danas biste samo želeli da budete sami i udubljeni u svoje misli. Niste tužni niti zabrinuti, već u glavi polako stvarate jednu viziju bolje budućnosti za sebe, i to vas uzbuđuje i ispunjava energijom novih početaka. Mogući su problemi sa želucem.

JARAC

Dok ste prethodnu godinu privodili kraju i pravili konkretne i opipljive planove, danas vas nemirni duh vuče u avanturu! Odaberite prijatelje koji vole da istražuju nova mesta, ukuse ili načine razmišljanja i neka vam prvi dan Nove godine bude zabavan i opušten. Pazite na zlogobe, naročito kolena.

VODOLIJA

Danima ste bili opterećeni nekom temom vezanom za posao, ali danas konačno možete da odahnete i prepustite se uživanju. Iskoristite naredne dane da se posavetujete sa prijateljima i dragim ljudima iz okruženja, koji mogu da vam daju različite poglede na situaciju koja vas je opterećivala. Moguć je kratki flert!

RIBE

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine savetuje vam da se posvetite druženju, prijateljima i porodici. Prethodnih nedelja bili ste “u punom gasu” i sada je vreme da sagledate svoj život i zahvalite se zvezdama na svim dobrim stvarima. Postavite osnov dobre energije za 2026. godinu i ona će vas pratiti u stopu!

