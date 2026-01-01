Zanimljivosti

Zemlja će 3. januara biti najbliža Suncu zbog čega će ono izgledati veće nego inače

5.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Zemlja će u subotu, 3. januara, dostići svoju najbližu tačku Suncu, zbog čega će prečnik Sunca izgledati malo veći na profesionalnim fotografijama nego u julu, kada je rastojanje između njih bilo maksimalno.

Astronomi Moskovskog planetarijuma tvrde da će se razlika u rastojanju između Zemlje i Sunca u januaru i julu najbolje vidjeti na profesionalnim fotografijama.

Iz Planetarijuma ističu da će 3. januara u 18:15 sati po srednjoevropskom vremenu udaljenost između Zemlje i Sunca biti 147.099.586,2593 kilometra, te da će najveći prečnik Sunca biti vidljiv sa Zemlje 32 minuta i 35 sekundi.

Astronomi su upozorili da bi posmatranje ili fotografisanje Sunca u tom periodu moglo znatno da ošteti vid ukoliko se ne koriste adekvatni zaštitni filteri,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh