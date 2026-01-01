Novogodišnje nasilje u Holandiji: Crkva gorjela, dvoje poginulo

Crkva iz 19. vijeka u Amsterdamu gorjela je u požaru u ranim jutarnjim satima 1. januara, ali uzrok još nije poznat.

Vondelkerk, crkva koja se nadvija nad Vondelpark, najvećim parkom u gradu, turistička je atrakcija još od izgradnje 1872. godine.

Toranj crkve, visok 50 metara, izgorio je i srušen je u požaru. Krov crkve, neogotičke bazilike, teško je oštećen, ali se očekuje da će struktura ostati netaknuta.U unutrašnjosti zemlje, 17-godišnji dječak i 38-godišnji muškarac poginuli su u incidentima sa vatrometom.

U Bielefeldu, u Njemačkoj, dvojica 18-godišnjaka poginula su nakon što su aktivirali vatromet koji su sami napravili, saopštila je policija,pišu Vijesti

Nine Kuiman, predsjednica holandskog policijskog sindikata, rekla je da je tokom smjene bila zasuta petardama, vatrometnim raketama i drugim eksplozivnim napravama u Amsterdamu.

Količina nasilja je bila „neviđena“, rekla je.

