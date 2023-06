LJUDI U OVOM HOROSKOPSKOM ZNAKU NAJČEŠĆE VARAJU PARTNERE

Postoje horoskopski znakovi kojima vjernost nije jača strana, no to ih ne opravdava. To ne znači da su oni loši ljudi, već da im je teško smiriti se u vezi i ostati monogamni. Naravno, ne i nemoguće. Pravoj ljubavi ništa nije neizvedivo pa ni ukrotiti onog kojem su zvijezde zamrsile put.

Postoje horoskopski znakovi kojima vjernost nije jača strana, no to ih ne opravdava. To ne znači da su oni loši ljudi, već da im je teško smiriti se u vezi i ostati monogamni. Naravno, ne i nemoguće. Pravoj ljubavi ništa nije neizvedivo pa ni ukrotiti onog kojem su zvijezde zamrsile put. prenosi hayat

Ako ste u horoskopu Vodolijom i u vezi ste s osobom koja vjeruje u astrologiju, vrlo lako biste se mogli naći pod povećalom.

Razlog više za brigu, čak i ako niste previše skloni vjerovati horoskopu, je taj da do ovog zaključka nisu došli astrolozi, nego tim koji stoji iza aplikacije za sklapanje izvanbračnih veza “Victoria Milan”, prenosi Klix.

Prema ovoj analizi, piše MyDomaine, nakon najnevjernijih Vodolija, šanse za nevjeru opadaju sljedećim redoslijedom horoskopskih znakova: Riba, Ovan, Bik, Blizanci, Jarac. Rak, Lav i Djevica imaju iste izglede za nevjeru, a niz nastavljaju Vaga, Škorpion i Strijelac.

“Vodenjaci su vruće krvi, seksualni znakovi i ne može ih se kriviti za ono što je zapisano u zvijezdama”, rekao je osnivač i direktor tvrtke “Victoria Milan” Sigurd Vedal.

Zanimljivo, analiza koju je provela tvrtka, u čijem je vlasništvu aplikacija za praćenje ciklusa mjesečnice i ovulacije Eve, od svih horoskopskih znakova Vodolije je pokazala kao seksualno najaktivnije.

