Srbijanski profesor o smrti zločinca Mladića: “Putuj, sramoto”

Univerzitetski profesor, politikolog i poslanik u Skupštini AP Vojvodine Radivoje Jovović ispratio je smrt Ratka Mladića riječima: “Putuj, sramoto”.

Na svom Facebook profilu, Jovović je napisao:

“Umro je onaj koji je toliko zla nanio, patnje stvorio, i mržnje iza sebe ostavio. Pravdu i izlječenje ćemo, međutim, dočekati tek kada ga se svi udžbenici odreknu, mediji osude, a ljudi na njegovo naslijeđe pljunu. Putuj, sramoto”.Nedugo nakon toga, Jovović je objavio još jedan status:

“Ne zanima me biološka smrt Ratka Mladića. Zanima me da prestanemo da se bojimo da stvari nazivamo pravim imenom. Kako smo od čojstva i časnog čina pomoći ranjenim neprijateljskim vojnicima, gdje nas je čitav svijet poštovao, došli do ljubljenja “generala” koji je ubio hiljade civila i poslije toga se godinama kukavički krio?”.

“Što kaže jedan moj prijatelj, Živojin Mišić bi prvi streljao Mladića zbog ubistva civila. Ako ćemo o stvarnim herojima, hajde već jednom nešto da pročitamo. Za početak, Dimitrija Tucovića”.Njegovi statovi su u Srbiji izazvali podijeljene reakcije, a radikalni režimski mediji ih prenose nazivajući Radivoja Jovivića “ustašom” crtajući mu metu na čelo,pišu Vijesti

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