Šta je sve govorio ratni zločinac Ratko Mladić: “Kad god krenem pored Sarajeva, svratim, ubijem nekog uz put”

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske (VRS), pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, tokom rata u Bosni i Hercegovini iznosio je niz izjava koje danas predstavljaju važne dokaze o njegovom odnosu prema zločinima i politici koju su provodile snage pod njegovom komandom,Jedna od njegovih najpoznatijih izjava nastala je tokom sjednice skupštine bosanskih Srba, prenosi Danas.

– Prema tome, mi ne možemo očistiti, niti možemo imati rešeto pa da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Karadžić i gospodin Krajišnik to objasniti svijetu. To je, ljudi, genocid.

Izjave iz Srebrenice

Mladić je u julu 1995. godine ušao u Srebrenicu sa snagama VRS-a, nakon čega su uslijedili genocid i masovna ubistva više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Prilikom ulaska u Srebrenicu 11. jula 1995. godine rekao je:

– Evo nas, 11. jula 1995. godine, u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednoga velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv dahija, Turcima osvetimo na ovom prostoru.

Dan kasnije, u presretnutom razgovoru s neimenovanim oficirom VRS-a, Mladić je rekao: “Evakuirat ćemo sve, i ko hoće i ko neće.”

Istog dana, tokom sastanka s bošnjačkim stanovništvom u hotelu “Fontana”, poručio je: “Možete opstati ili nestati.”

Presude za najteže zločine

Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i prisilnog premještanja Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila tokom opsade Sarajeva te uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda za taoce.

Istovremeno, oslobođen je krivice za genocid počinjen 1992. godine u šest općina u Bosni i Hercegovini: Foči, Vlasenici, Ključu, Sanskom Mostu, Kotor Varoši i Prijedoru.

Hronologija događaja u Srebrenici pokazuje da napad iz jula 1995. godine nije bio izoliran događaj, već dio šireg vojnog i političkog procesa.

Planovi za protjerivanje stanovništva

Skupština Srpske Republike BiH na sjednici održanoj 16. maja 1992. godine usvojila je šest strateških ciljeva srpskog naroda. Treći strateški cilj predviđao je eliminisanje rijeke Drine kao granice koja razdvaja srpske države, odnosno Srbiju i Republiku Srpsku.Mladić je 19. novembra 1992. godine potpisao Direktivu broj 4, kojom je definiran način ostvarivanja tog cilja.

U dokumentu je navedeno: “Neprijatelju nanositi što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda.”

Kao posljedica vojnih operacija i etničkog čišćenja, tokom zime 1992/93. godine desetine hiljada stanovnika muslimanskih naselja u dolini Drine utočište su pronašle u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde.

Srebrenica proglašena zaštićenom zonom

Zbog sve teže humanitarne situacije u srebreničkoj enklavi, u kojoj je utočište pronašlo oko 40.000 izbjeglica, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 16. aprila 1993. godine usvojilo je Rezoluciju 819, kojom je Srebrenica proglašena prvom “zaštićenom zonom” u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić 8. marta 1995. godine potpisao je Direktivu broj 7, kojom je naloženo: “Stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.”

Komandant Drinskog korpusa VRS-a 6. jula 1995. godine izdao je naređenje za operaciju “Krivaja ’95”, što je bilo kodno ime za napad na Srebrenicu.

Nakon slabljenja otpora Armije BiH, povlačenja snaga Holandskog bataljona i izostanka efikasne intervencije NATO avijacije, Mladićeve snage su 10. jula stigle nadomak Srebrenice. Dan kasnije ušle su u grad,piše Avaz

Izjave o Sarajevu

Mladić je pravosnažno osuđen i zbog kampanje terorisanja stanovništva Sarajeva, tokom koje su civili godinama bili izloženi granatiranju i snajperskoj vatri.

Jednu od njegovih izjava zabilježio je kamerom kanadski Srbin Milan Lešić u augustu 1993. godine.

– Kad god krenem pored Sarajeva, svratim, ubijem nekog uz put. Zato je prekinut ovaj saobraćaj bio za Sarajevo /nerazumljivo/ snajperski. Uzmem, sredim Turke, ko ih j*be – rekao je Mladić.

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