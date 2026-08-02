Piter Galbrajt nakon smrti Ratka Mladića: “Nadam se da postoji pakao”

Piter Galbrajt, prvi američki ambasador u Hrvatskoj i jedan od američkih diplomata snažno uključenih u mirovne procese tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kratko je komentirao smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.Uz poveznicu na tekst New York Timesa o Mladićevoj smrti, Galbrajt je na Facebooku napisao: “Nadam se da postoji pakao.”

Galbrajtova diplomatska uloga

Galbrajt je bio američki ambasador u Hrvatskoj od 1993. do početka 1998. godine. Bio je direktno uključen u diplomatske napore tokom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, učestvovao je u izradi plana Z-4, a zajedno s posrednikom Ujedinjenih naroda Torvaldom Stoltenbergom učestvovao je u pregovorima koji su doveli do Erdutskog sporazuma i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.U Hrvatskoj je ostao upamćen i po događaju nakon operacije Oluja, kada se popeo na traktor u koloni srpskih izbjeglica.

Tokom svog diplomatskog mandata bavio se i ratom u Bosni i Hercegovini, a kasnije je pred Haškim tribunalom svjedočio o događajima na području Hrvatske i ulozi režima Slobodana Miloševića.

Zločini i presuda

Ratko Mladić bio je komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Haški tribunal osudio ga je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva, kao i zbog teroriziranja stanovništva Sarajeva, napada na civile i uzimanja pripadnika UN-a za taoce.

Presuda mu je izrečena 2017. godine, a pravosnažno je potvrđena 2021. godine.

Pod Mladićevom komandom snage bosanskih Srba u julu 1995. godine počinile su genocid u Srebrenici, u kojem je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Mladićeve snage godinama su granatirale Sarajevo i snajperskom vatrom gađale njegove stanovnike. Sud je utvrdio da je cilj takve kampanje bio širenje terora među civilnim stanovništvom.

Hapšenje i smrt u Hagu

Nakon završetka rata Mladić je godinama bio u bijegu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine, nakon čega je prebačen u Hag.

Umro je jučer u Hagu, gdje je bio hospitaliziran i služio kaznu doživotnog zatvora.

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