Kreatinin nije jedini pokazatelj rada bubrega: Ovaj nalaz može dati precizniju sliku

Bubrezi svakodnevno filtriraju krv i iz organizma uklanjaju otpadne materije. Za procjenu njihovog rada najčešće se provjerava kreatinin u krvi, ali u određenim situacijama ljekar može preporučiti i cistatin C, protein koji može pružiti precizniju sliku funkcije bubrega.Cistatin C stvaraju gotovo sve ćelije s jedrom u organizmu. Nastaje relativno stalnom brzinom i dospijeva u krv, a zdravi bubrezi ga filtriraju i uklanjaju iz tijela. Kada je njegova vrijednost povišena, to može ukazivati na smanjenu sposobnost bubrega da filtriraju krv.

Jedna od njegovih prednosti je što na njegov nivo znatno manje utiču mišićna masa i tjelesna građa nego na kreatinin. Zbog toga može biti koristan kod osoba kod kojih kreatinin ne daje potpuno pouzdanu sliku.

Kako se procjenjuje rad bubrega?

Ljekari često koriste eGFR, odnosno procijenjenu brzinu glomerularne filtracije. Ovaj podatak pokazuje koliko efikasno bubrezi filtriraju krv. Najčešće se izračunava na osnovu kreatinina, uzimajući u obzir i druge podatke, poput dobi i spola.

Kreatinin nastaje u mišićima i normalno se iz krvi uklanja putem bubrega. Njegova vrijednost, međutim, može zavisiti od mišićne mase i drugih faktora.

Zbog toga se u pojedinim slučajevima koristi cistatin C za izračun eGFR-a. To može biti posebno korisno kada rezultati nisu jasni ili postoji razlog da se sumnja da kreatinin ne pokazuje stvarno stanje.Na primjer, dodatna provjera može biti korisna kod starijih osoba ili ljudi s izrazito velikom ili malom mišićnom masom.

Kada se radi cistatin C?

Cistatin C se ne mora određivati svima. Najčešće se koristi kao dodatna pretraga kada ljekar želi preciznije procijeniti funkciju bubrega.

Može se razmotriti kada su prethodni nalazi nejasni, kada rezultati različitih pretraga nisu međusobno usklađeni ili kada kreatinin može biti manje pouzdan zbog tjelesne građe.

Ipak, ni cistatin C nije bez ograničenja. Na njegovu vrijednost mogu uticati poremećaji štitne žlijezde, pretilost i upalna stanja. Zbog toga se rezultat ne bi trebao posmatrati odvojeno od drugih nalaza.

Šta znači povišen cistatin C?

Povišen cistatin C može ukazivati na slabiju funkciju bubrega i niži eGFR. Ipak, jedan povišen rezultat ne znači automatski da osoba ima hroničnu bubrežnu bolest.

Ljekar će nalaz procijeniti zajedno s kreatininom, eGFR-om, drugim laboratorijskim rezultatima i zdravstvenim stanjem osobe.

Cistatin C može imati značaj i izvan procjene bubrega. Istraživanja ukazuju da eGFR izračunat na osnovu cistatina C može biti koristan i u procjeni rizika od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti.

Može li pokazati oštećenje bubrega?

Primjena cistatina C u medicini i dalje se istražuje. Osim procjene bubrežne funkcije, mogao bi pomoći i u ranijem prepoznavanju akutnog oštećenja bubrega, praćenju funkcije presađenog bubrega te procjeni određenih zdravstvenih rizika.

Posebno bi mogao biti koristan kod osoba kod kojih je procjena funkcije bubrega na osnovu kreatinina otežana, uključujući neke pacijente s bolestima jetre ili onkološke pacijente.

Kako izgleda pretraga?

Provjera cistatina C radi se jednostavnim vađenjem krvi iz vene na ruci. Sam postupak obično traje nekoliko minuta.

Nakon vađenja krvi može se pojaviti kratkotrajna osjetljivost, bol ili mala modrica na mjestu uboda. U pravilu nema potrebe za posebnim oporavkom nakon pretrage.

Cistatin C ili kreatinin?

Cistatin C ne znači da kreatinin više nije potreban. Kreatinin je i dalje standardni i široko korišten pokazatelj funkcije bubrega, dok se cistatin C najčešće koristi kada je potrebna dodatna ili preciznija procjena.

Jedan od razloga zbog kojih se ne radi rutinski kod svih jeste i njegova viša cijena.

Najvažnije je da se nijedan nalaz ne tumači samostalno. Ako ljekar procijeni da postoji potreba, cistatin C može pružiti dodatne informacije o tome koliko efikasno bubrezi filtriraju krv.

Povišen nalaz sam po sebi nije razlog za paniku. Njegovo značenje treba procijeniti u odnosu na ostale nalaze i zdravstveno stanje osobe.

Facebook komentari