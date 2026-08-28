Stižu savitljivi iPhone i velike promjene u Appleu, sve oči uprte u 9. septemba

Kompanija je u srijedu najavila da će 9. septembra održati naredni događaj na kojem će predstaviti nove uređaje, pod sloganom “Surprise and Shine” (Iznenadi i zasijaj).

Ovogodišnje predstavljanje moglo bi biti posebno značajno za Apple, budući da se očekuje da će kompanija konačno predstaviti dugo najavljivani savitljivi, odnosno preklopni iPhone.

Veliki događaj

To će ujedno biti prvi veliki Appleov događaj na kojem će kompaniju predvoditi novi izvršni direktor Džon Ternus (John). Ternus bi 1. septembra trebao preuzeti funkciju od dosadašnjeg čelnika kompanije Tima Kuka.

Među novitetima koji se očekuju su i iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, novi modeli trebali bi donijeti uglavnom postepena poboljšanja, bez velikih promjena u dizajnu.

Standardni iPhone 18, prema tim navodima, neće biti predstavljen u septembru, već bi njegovo predstavljanje trebalo uslijediti naredne godine.

Pametni dom

Apple bi na događaju mogao predstaviti i Apple Watch Series 12 i Apple Watch Ultra, kao i nove uređaje namijenjene pametnom domu.

Pored hardverskih noviteta, očekuje se da kompanija objavi i datume dostupnosti novih softverskih platformi, među kojima su iOS 27, iPadOS 27 i macOS Golden Gate, kao i druga predstojeća ažuriranja.

Događaj će biti održan u kampusu Apple Park u Kupertinu (Cupertino), u Kaliforniji.

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