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Sergej Trifunović nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića: “Kad će Šešelj, zna li se išta?”

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Objavljeno prije 1 sat

I ranije je javno govorio o ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini

Srbijanski glumac Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ali se u svojoj objavi nije direktno osvrnuo na njegovu smrt.Trifunović je na društvenoj mreži X objavio kratku poruku u kojoj je spomenuo još jednog pravosnažno osuđenog ratnog zločinca, Vojislava Šešelja, upitavši kada će on umrijeti.

– Kad će Šešelj, zna li se išta – napisao je Trifunović.Srbijanski glumac i ranije je javno govorio o ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Povodom godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula, Trifunović je na Instagramu objavio poruku “Pamtimo Srebrenicu”,pise Avaz

Podsjećamo, Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske i pravosnažno osuđeni ratni zločinac, preminuo je u Haagu u 85. godini, objavili su srbijanski mediji.

Mladić je godinama imao zdravstvenih problema, dok su posljednjih sedmica njegova porodica, kao i vlasti Srbije i bh. entiteta Republika Srpska, nastojali da bude prebačen u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane života.


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