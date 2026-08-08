Kosor: Nakon reakcija vlasti na smrt krvnika, evropski put Srbiji mora biti blokiran

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor oštro je reagovala na poruke koje su iz Srbije uslijedile nakon smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.

Kosor je poručila da bi Hrvatska, kao članica Evropske unije, trebala iskoristiti svoj položaj i blokirati nastavak evropskih integracija Srbije zbog načina na koji vlasti te zemlje reaguju na Mladićevu smrt.

– Nakon reakcija vlasti u Srbiji na smrt osuđenog krvnika, ratnog zločinca, RH, članica EU, mora blokirati pregovore te zemlje za EU – napisala je Kosor na društvenoj mreži X.

Na tome se nije zaustavila. Dodala je da bi Hrvatska trebala zauzeti isti stav i prema Crnoj Gori, posebno zbog političke uloge predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, kojeg je u svojoj objavi nazvala „četnikom“.

– A i C. Goru zbog četnika Mandića – poručila je Kosor.

Mandić je i dalje predsjednik Skupštine Crne Gore i jedan od ključnih predstavnika prosrpskog političkog bloka u toj zemlji. Istovremeno, Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora s Evropskom unijom, a upravo je Mandić posljednjih mjeseci isticao da je parlament posvećen usvajanju zakona potrebnih za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Kosor dobro poznaje proces evropskih integracija jer je upravo za vrijeme njenog premijerskog mandata Hrvatska završila pregovore o pristupanju EU. U ranijim istupima podsjećala je da su hrvatski pregovori bili izuzetno zahtjevni, uz brojne političke i pravne uslove, uključujući saradnju s Haškim tribunalom i reforme u oblasti pravosuđa.

Njena najnovija poruka zato predstavlja zahtjev da se odnos prema ratnim zločinima i pravosnažnim presudama ponovo postavi kao jedno od političkih mjerila za države koje žele postati članice Evropske unije.

Kosor smatra da veličanje ili relativiziranje osobe osuđene za genocid ne može biti odvojeno od evropskog puta Srbije, a u slučaju Crne Gore problem vidi u političkom utjecaju snaga predvođenih Mandićem.

Njena reakcija dolazi u trenutku kada su nakon Mladićeve smrti iz Srbije i Republike Srpske stigle brojne poruke u kojima je bivši komandant Vojske RS predstavljan kao heroj, patriota i branilac srpskog naroda, uprkos njegovoj pravosnažnoj osudi pred međunarodnim sudom.

Facebook komentari