Otac joj je majku NA SAMRTI varao sa najboljom drugaricom: Ono što je uslijedilo mu nikada neće oprostiti

Žena od 27 godina prolazila je kroz teške trenutke sa porodicom, majka joj je umirala od raka, dok otac nije bio sa njima. Nije mogla da ga pronađe ni kada joj je majka umrla, da bi na kraju, zbog strašnog saznanja, odlučila da se konsultuje sa psihijatrom.

– Dok je moja mama umirala od raka u bolnici, tata je neposredno prije Božića imao aferu sa jednom od njenih drugarica. Bijesna sam na njega i to me spriječava da tugujem za mamom. Imam 27 godina, a tata 52. Majka mi je preminula u 53. godini poslije duge borbe sa rakom dojke. Tata nikada nije znao kako da se nosi sa bolešću, nije znao šta da kaže ili šta da radi – obratila se ona anonimno psihijatru i kolumnistkinji tabloida San Didri Simons.

Kćerka misli da je njegova afera počela godinu dana prije smrti njene majke, kada joj se vratio rak.

– Uvijek je odlazio sa posla van radnog vremena ili je gasio laptop ako bih ušla u sobu. Kada sam posumnjala, uzela sam njegov mobilni telefon i pronašla dopisku između njega i jedne od najboljih prijateljica moje mame. Neke od njih su bile s*ksualne, a drugi put su se dogovorili kada će se vidjeti. Nisam mu se suprotstavila, niti sam mami nešto rekla jer sam znala da će joj to slomiti srce. Nadala sam se da će tata shvatiti šta radi, ali je on odlučio da nastavi da spava sa tom ženom do kraja – napisala je ona.

Žena tvrdi da je na samom kraju njena majka prebačena u bolnicu, ali da ni tada satima nije mogla da stupi u kontakt sa ocem.

– Dvije nedjelje nakon njene sahrane, rekao mi je da ide kod stare prijateljice na piće. Pitala sam ga kako se zove i bila je to žena sa kojom ima aferu. Tvrdio je da mu pomaže da prebrodi naš gubitak. Želim da kažem svom tati koliko je užasna osoba. Ponekad čak želim da ga udarim. Mama mi jako nedostaje i prosto moram da tugujem za njom, ali kako kada on ne poštuje uspomenu na nju – nastavila je svoju tešku priču kćerka i potražila savjet psihijatra.

Didra joj je odgovorila da je ljutnja koju osjeća prema ocu prirodna.

– Nije bio tu za tvoju mamu kako joj je trebao posljednjih dana, a sada nije tu ni za tebe. Nažalost, nisu svi dovoljno jaki da se nose sa bolešću i smrću. Naravno, to nije izgovor, ali ponašanje tvog oca je razumljivo. Tražio je utjehu u drugoj ženi jer nije mogao da se izbori sa gubitkom svoje. Možda je tvoja mama i znala za njegovu aferu. Razgovor sa nekim drugi o tome o svojim osjećanjima, uključujući očevu aferu, takođe će pomoći – savjetovala je ona, piše Objektiv.

