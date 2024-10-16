Nafta dostigla najvišu cijenu od 2022. godine: Strah od novih napada na Iran potresa tržište

Cijene nafte porasle su u petak jer su strahovi od novih američkih napada na Iran i eskalacija regionalnih tenzija pojačali zabrinutost za snabdijevanje, podigavši ​​cijenu nafte tipa Brent na najviši nivo od juna 2022. godine.Međunarodna referentna nafta Brent poskupjela je za 2,7 posto, odnosno 3,06 dolara, na 116,20 dolara po barelu (prema podacima u 13:50 sati po GMT-u), čime je premašila vrhunac zabilježen na početku rata.

Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) zabilježila je rast od 3,04 posto, ili 3,02 dolara, dosegnuvši 102,50 dolara po barelu – najviši nivo u posljednjih pet sedmica.

Snažan skok

Cijena nafte Brent ove sedmice je porasla za oko 5 posto, dok je WTI zabilježila rast od oko 3 posto, što znači da su obje vrste nafte na putu ka trećem uzastopnom sedmičnom rastu.

Do ovog skoka cijena došlo je uslijed sve većih očekivanja da bi Washington u narednim sedmicama mogao nastaviti s napadima na Iran.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u četvrtak da bi SAD mogao izvesti dodatne napade na Iran.To su trebali učiniti još davno neki drugi predsjednici – taj rat s Iranom. Mi smo ih žestoko udarili, a možda ćemo to učiniti još malo – rekao je on.

Regionalne tenzije

Navodno su američki i izraelski zvaničnici izradili planove za nove napade koji bi uslijedili nakon američkih izbora na sredini mandata.

Regionalne tenzije su se također intenzivirale jer jemenski Huti nastavljaju s napadima na Saudijsku Arabiju, što izaziva zabrinutost zbog rizika po energetsku infrastrukturu.

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Američko-izraelski rat protiv Irana počeo je krajem februara i još uvijek nije okončan, uprkos primirju i memorandumu o konačnom mirovnom sporazumu, prvenstveno zbog neslaganja oko plovidbe u Hormuškom moreuzu.

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