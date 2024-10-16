Nafta dostigla najvišu cijenu od 2022. godine: Strah od novih napada na Iran potresa tržište

Cijene nafte porasle su u petak jer su strahovi od novih američkih napada na Iran i eskalacija regionalnih tenzija pojačali zabrinutost za snabdijevanje, podigavši cijenu nafte tipa Brent na najviši nivo od juna 2022. godine.Međunarodna referentna nafta Brent poskupjela je za 2,7 posto, odnosno 3,06 dolara, na 116,20 dolara po barelu (prema podacima u 13:50 sati po GMT-u), čime je premašila vrhunac zabilježen na početku rata.
Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) zabilježila je rast od 3,04 posto, ili 3,02 dolara, dosegnuvši 102,50 dolara po barelu – najviši nivo u posljednjih pet sedmica.
Snažan skok
Cijena nafte Brent ove sedmice je porasla za oko 5 posto, dok je WTI zabilježila rast od oko 3 posto, što znači da su obje vrste nafte na putu ka trećem uzastopnom sedmičnom rastu.
Do ovog skoka cijena došlo je uslijed sve većih očekivanja da bi Washington u narednim sedmicama mogao nastaviti s napadima na Iran.
Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u četvrtak da bi SAD mogao izvesti dodatne napade na Iran.To su trebali učiniti još davno neki drugi predsjednici – taj rat s Iranom. Mi smo ih žestoko udarili, a možda ćemo to učiniti još malo – rekao je on.
Regionalne tenzije
Navodno su američki i izraelski zvaničnici izradili planove za nove napade koji bi uslijedili nakon američkih izbora na sredini mandata.
Regionalne tenzije su se također intenzivirale jer jemenski Huti nastavljaju s napadima na Saudijsku Arabiju, što izaziva zabrinutost zbog rizika po energetsku infrastrukturu.
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Američko-izraelski rat protiv Irana počeo je krajem februara i još uvijek nije okončan, uprkos primirju i memorandumu o konačnom mirovnom sporazumu, prvenstveno zbog neslaganja oko plovidbe u Hormuškom moreuzu.