Svijet

Njemačka planira radni dan od 12 sati, stroža pravila za strance

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Objavljeno prije 59 minuta

Njemačka planira prepoloviti godišnju kvotu za dolazak radnika sa Zapadnog Balkana, sa 50.000 na 25.000, uprkos velikom nedostatku kvalifikovane radne snage.

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Promjena bi mogla otežati zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine, posebno u građevinarstvu i zanatskim zanimanjima.

Kako je za N1 kazao novinar Deutsche Wellea Mehmed Smajić, njemačkoj privredi za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata nedostaje oko 148.000 stručnih radnika, među kojima su električari, instalateri grijanja i klimatizacije te mehaničari. Za obnovu mostova i željeznica te digitalizaciju osigurano je 500 milijardi eura.

Prema podacima Savezne agencije za rad, u Njemačkoj je u septembru radilo oko 546.000 ljudi sa Zapadnog Balkana, od kojih više od polovine na poslovima koji zahtijevaju stručne vještine.

Planirano smanjenje kvote izazvalo je zabrinutost poslodavaca i Savezne agencije za rad, koji upozoravaju da bi ograničavanje dolaska radnika moglo dodatno produbiti nedostatak radne snage. Uprkos tome, mogućnosti zapošljavanja građana Bosne i Hercegovine i dalje postoje, ali će zavisiti od potreba poslodavaca i ispunjavanja uslova za radne dozvole.

Njemačka istovremeno razmatra mogućnost uvođenja radnog dana od 12 sati u određenim okolnostima, uz drugačiji obračun radnog vremena tokom sedmice. Prijedlog još nije usvojen, a sindikati upozoravaju na moguće posljedice po zdravlje i porodični život radnika.

Od 1. novembra najavljena su i stroža pravila za ispit njemačkog jezika DTZ, posebno važan za migrante kojima je nivo B1 potreban za ostvarivanje određenih prava boravka i sticanje državljanstva,pišu Vijesti

Kandidati će morati pokazati ujednačenije znanje jezika i više neće moći potpuno preskočiti pisani dio ispita kako bi dobili potvrdu o nivou B1.


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