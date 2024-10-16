Sutra kiša i pljuskovi, na vrhovima planina snijeg

U Bosni vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 stepeni, na jugu, istoku i sjeveroistoku malo toplije.

U Sarajevu naoblačenje prije podne. Kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Pretežno oblačno je bilo na sjeverozapadu Bosne,pišu Vijesti

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 4 stepena: Bihać 11; Ivan Sedlo i Sokolac 12; Srebrenica 14; Drvar, Livno i Prijedor 15; Banja Luka, Doboj i Sanski Most 16; Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sarajevo i Tuzla 17; Zvornik 18; Neum 19; Zenica 20; Trebinje 21 i Mostar 22 stepena, saopćeno je iz FHMZ-a.

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