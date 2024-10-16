Danas u BiH sunčano s temperaturama do 21 stepen: Kakvo će vrijeme biti za vikend

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

Pretežno oblačno u subotu

U subotu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje na sjeverozapadu Bosne, a tokom poslijepodneva ili noći u većini područja. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 21 stepen.

U nedjelju meteorolozi predviđaju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.

Vrijeme u ponedjeljak

U ponedjeljak 26. oktobra, jutro će, prema prognozi, biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti u ostatku dana. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen,piše Avaz

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