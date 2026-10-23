Netanjahu najavio veliku vojnu operaciju na Zapadnoj obali: Ići ćemo od kuće do kuće

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) saopćio je u petak da je naredio veliku vojnu operaciju na okupiranoj Zapadnoj obali i da je vojsci rekao da blokira Hebron, nakon što su dvojica Palestinaca u napadu iz vatrenog oružja ubili dvojicu vojnika.Bili naoružani

Prema saopćenju izraelske vojske, napadači, obojica Palestinci iz Hebrona, bili su naoružani puškom M16 i pištoljem. Ujutro su došli do vojnog položaja, nakon čega je uslijedila razmjena vatre od dvadesetak minuta, u kojoj su ih izraelski vojnici ubili. Vojska tvrdi da ih je spriječila da krenu dalje, gdje je napad mogao imati teže posljedice.

Ubijeni su vojnici Ron Jonatan Rojtman ( Yonatan Roytman) i Juval Šai Svilem (Yuval Shai Svilem), a još trojica su lakše povrijeđena.

Rušenje naselja napadača

Netanyahuov ured saopćio je da su sigurnosne snage dobile nalog da odmah blokiraju Hebron i pripreme potpuno zatvaranje Zapadne obale od petka. Netanyahu je kazao i da je naredio evakuaciju stanovnika iz naselja iz kojeg su napadači, dodavši: “Naš prvi korak bit će da srušimo ovo mjesto i potpuno ga preobrazimo.”

– IDF će ući u naselja iz kojih su došli teroristi, evakuisati stanovnike, ići od kuće do kuće i uništiti terorističku infrastrukturu. Spremni smo za operaciju velikih razmjera na Zapadnoj obali. – naveo je Netanjahu u saopćenju.

Premijer je potom održao hitan sastanak sa Sigurnosnim kabinetom i čelnicima vojske i sigurnosnih službi, a za napad je okrivio Hamas. Hamas je napad pohvalio kao “herojsku operaciju”, ali odgovornost nije preuzeo.Vojska je saopćila i da su vojnici, zajedno sa sigurnosnim i obavještajnim službama, izveli desetine akcija na Zapadnoj obali i uhapsili desetine ljudi, među njima i osobe povezane s Hamasom i Islamskim džihadom.

Napad bi mogao dodatno pojačati političke tenzije i sigurnosne strahove uoči parlamentarnih izbora u Izraelu sljedeće sedmice,piše Avaz

Facebook komentari