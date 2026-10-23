Svijet

Grčka zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

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Objavljeno prije 51 minuta

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža. Nove mjere trebale bi početi važiti 1. januara 2027. godine, prenose grčki mediji.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je da platforme imaju dva i po mjeseca da pripreme sistem provjere starosti korisnika, uz istovremenu zaštitu njihove privatnosti.

Zakon je usmjeren na zaštitu djece od rizika digitalnog okruženja, a od platformi se zahtijeva da primjenjuju pouzdane i primjerene metode provjere dobi. Pritom nije propisana obaveza korištenja određene aplikacije, već se ostavlja mogućnost izbora odgovarajućih tehničkih rješenja,pišu Vijesti

Grčka je među sedam članica Evropske unije koje, zajedno s Evropskom komisijom, rade na pronalasku rješenja za provjeru starosti korisnika na internetu.

Odluka je donesena usljed sve veće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na zdravlje i sigurnost djece. Grčke vlasti posebno upozoravaju na problem takozvanog beskonačnog skrolanja, koje može negativno utjecati na san, koncentraciju i vrijeme koje djeca provode s vršnjacima.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zakonski ograničila korištenje društvenih mreža među maloljetnicima. Sličan propis usvojen je i u Francuskoj, ali ga je tamošnji Ustavni savjet poništio u augustu ove godine.


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