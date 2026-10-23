Grčka zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je da platforme imaju dva i po mjeseca da pripreme sistem provjere starosti korisnika, uz istovremenu zaštitu njihove privatnosti.

Zakon je usmjeren na zaštitu djece od rizika digitalnog okruženja, a od platformi se zahtijeva da primjenjuju pouzdane i primjerene metode provjere dobi. Pritom nije propisana obaveza korištenja određene aplikacije, već se ostavlja mogućnost izbora odgovarajućih tehničkih rješenja,pišu Vijesti

Grčka je među sedam članica Evropske unije koje, zajedno s Evropskom komisijom, rade na pronalasku rješenja za provjeru starosti korisnika na internetu.

Odluka je donesena usljed sve veće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na zdravlje i sigurnost djece. Grčke vlasti posebno upozoravaju na problem takozvanog beskonačnog skrolanja, koje može negativno utjecati na san, koncentraciju i vrijeme koje djeca provode s vršnjacima.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zakonski ograničila korištenje društvenih mreža među maloljetnicima. Sličan propis usvojen je i u Francuskoj, ali ga je tamošnji Ustavni savjet poništio u augustu ove godine.

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