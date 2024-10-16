Pucnjava u predgrađu Pariza: Jedna osoba ubijena, četiri ranjene

Jedna osoba je ubijena, a četiri su ranjene u petak kada je naoružani muškarac pucao iz automobila u Trappesu, predgrađu Pariza, saopćile su vlasti. Među žrtvama su najmanje dvije osobe migrantskog porijekla, a tužilaštvo istražuje slučaj kao mogući teroristički čin.Muškarac, koji je ubrzo uhapšen, „pucao je nasumično, želeći izazvati krvoproliće“, dok se vozio kroz Trappes i susjedni La Verrière, izjavio je gradonačelnik Trappesa Ali Rabeh za televiziju BFMTV.Dvanaestogodišnja djevojčica teško je ranjena nakon što je pogođena osam puta, ali je njeno stanje stabilno, izjavio je za AFP gradonačelnik La Verrièrea Nicolas Dainville.

Osumnjičeni napadač, 39-godišnji muškarac, prema izvoru upoznatom sa slučajem, uhapšen je u obližnjem gradu Coignières.

Rabeh je kazao da je muškarac pucao relativno nasumično, ali da je ubijena osoba bila „afričkog porijekla“, dok je jedna od ranjenih osoba, koja je u kritičnom stanju, „sjevernoafričkog porijekla“.

Gradonačelnik je dodao da još ne želi iznositi konačne zaključke o motivu napada, ističući da je pravo čudo što nije bilo više žrtava.

Tužilaštvo je saopćilo da je pokrenuta istraga zbog ubistva u vezi s terorističkim djelovanjem.

Istražitelji također provjeravaju jesu li žrtve bile meta napada zbog svoje stvarne ili pretpostavljene rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti ili vjereDvanaestogodišnja djevojčica teško je ranjena nakon što je pogođena osam puta, ali je njeno stanje stabilno, izjavio je za AFP gradonačelnik La Verrièrea Nicolas Dainville.

Osumnjičeni napadač, 39-godišnji muškarac, prema izvoru upoznatom sa slučajem, uhapšen je u obližnjem gradu Coignières,pišu Vijesti

Rabeh je kazao da je muškarac pucao relativno nasumično, ali da je ubijena osoba bila „afričkog porijekla“, dok je jedna od ranjenih osoba, koja je u kritičnom stanju, „sjevernoafričkog porijekla“.

Gradonačelnik je dodao da još ne želi iznositi konačne zaključke o motivu napada, ističući da je pravo čudo što nije bilo više žrtava.

Tužilaštvo je saopćilo da je pokrenuta istraga zbog ubistva u vezi s terorističkim djelovanjem.

Istražitelji također provjeravaju jesu li žrtve bile meta napada zbog svoje stvarne ili pretpostavljene rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti ili vjere

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