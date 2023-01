Njihov novčanik će biti najdeblji: Ovaj horoskopski znak će se obogatiti ove godine, biće ‘na vrhu svijeta’

Ovan

Ovo nije sjajna godina za novac, ali ne brinite, postoje stvari koje možete učiniti da poboljšate sebe. Početkom godine osetićete da nemate dovoljno novca za sve što želite. Ali već u aprilu Jupiter stiže u vaš znak i donosi promenu koja će poboljšati vašu situaciju. Sredina godine, do septembra, vreme je da se izborite sa mogućnostima i otvorite sebi novu zaradu. Od novembra ćete raditi više, ali ćete imati i mnogo više novca nego na početku godine. Budite vrijedni i isplatiće vam se.

Bik

Godinu počinjete sa velikim troškovima, a moguće je da će vam neko tražiti pozajmicu. Dobro razmislite da li verujete toj osobi, i da li bi novac mogao na nepovoljan način da se „umeša” u vaš odnos. Najbolje vreme za promene u karijeri biće april, maj i jun, ako razmišljate o bolje plaćenom poslu. Ako vam predstoji veliki trošak, znajte da će jul i septembar biti najbolji meseci kada je reč o „debljini“ računa. Uživajte, ali sve dobro isplanirajte, jer u novembru dolazi još troškova.

Blizanci

U 2023. ulazite u odličnoj situaciji. Februar će biti odličan za novac, ali će ostali mjeseci zahtjevati da budete oprezni sa novcem. Ako sredinom godine uštedite malo više, već na jesen ćete konačno moći da priuštite nešto veliko što ste oduvek želeli. Novi auto? Egzotično putovanje? Nešto drugo?

Rak

Imat ćete „magični dodir“ kada je novac u pitanju ove godine! Imat ćete dovoljno novca u svakom momentu, a za to možete sebi da zahvalite. Rak vidi novac kao svoj oklop, važno je da ga ima dovoljno i za dobre stvari i za eventualnu odbranu od loših stvari.

Lav

Lavovi vole da troše, ali ne vole previše da broje koliko je novca ostalo za ovo ili ono. Oni će, međutim, morati da vode računa 2023. godine, kako ne bi završili u dugovima. Kreativni, talentovani, istinski lideri puni samopouzdanja, Lavovi ne vole kada im neko kaže da raspolažu novcem. Ali 2023. slušajte nekoga ko vas savetuje, bilo da je to partner ili član porodice. Zaradićete dovoljno, ali ne dozvolite da se vaša kreativna energija zanese i potroši više nego što bi trebalo. Bićete razočarani, a posljednje što vam sada treba je da se zadužite.

Djevica

Djevice su ušle u 2023. sa dobrom brojkom na računu. I tako treba da ostane! Neće biti previše neočekivanih troškova, ali proljeće je kada ćete željeti da potrošite više novca. Pazite kada ulažete, proleće nije najsrećniji trenutak i bolje budite strpljivi. Ako odolite tom iskušenju, 2023. će biti fantastična godina kada je novac u pitanju. Nisu svi tako dobri u planiranju kao vi, pa se na kraju godine pobrinite da novac ne bude tema velike rasprave sa bliskom osobom. Shvatite da oni jednostavno ne misle kao vi. Možda su Lav u horoskopu?

Vaga

Kao i uvijek, Vaga voli da živi na visokoj nozi, ali nema uvijek dovoljno novca da to postigne. Vage, znajte da vam u 2023.predstoji uzbudljiva poslovna prilika koja će vam konačno omogućiti da zablistate i imate sve što ste oduvek želeli. Ako to prihvatite, finansije će biti odlične, a posao neće biti mnogo zahtevniji od ovog kojim se trenutno bavite. Vi ste ekstravagantni i velikodušni, i okolina će to primeniti, pa se pobrinite da vam ne traže zajam. Oktobar je trenutak kada ćete imati neplanirane troškove vezane za tehnologiju.

Škorpija

Znak koji savršeno upravlja finansijama 2023. godine imaće priliku da uveća svoje bogatstvo! Škorpije, početkom godine ćete biti „opsednuti“ kako da zaradite više. Vaš analitički pristup svemu omogućiće vam da izaberete pravu priliku od mnogih koje su vam dostupne. Prihvatite, verovatno će se desiti ili u martu ili maju, a bar kada su finansije u pitanju bićete „na vrhu svijeta“.

Strijelac

Iako obično umijete da pretjerate, 2023. je godina kada ćete pametno upravljati svojim novcem. Za Strijelca novac nije, kao Raku, važan za osjećaj sigurnosti i vrednosti. Strijelac vidi novac kao „pasoš“ za slobodu od stega koje oseća. Priuštite sebi ono što ste oduvek želeli, posebno ako osetite potrebu u aprilu ili julu. Izbjegavajte veće izdatke u martu i septembru.

Jarac

Oprezni Jarčevi će imati dovoljno novca 2023. godine. Važno je da nikome ne pozajmljuju, posebno članovima porodice koji traže novac, a ne žele da kažu šta im treba. Jarčevi, vi najbolje znate šta vam je plan, ne dozvolite da vas neko ubeđuje da ste previše štedljivi. Već početkom godine, u februaru, imaćete priliku da radite za više novca, a čuvajte se većih izdataka u aprilu i oktobru.

Vodolija

Ovo nije idealna godina za vas kada su finansije u pitanju. Najbolje što možete da uradite je da odvojite vreme. Ako morate da zamijenite kućni aparat, nemojte samo da izaberete prvi koji vidite jer mrzite da birate, već razmotrite sve opcije, ne govorimo samo o ceni, već I o kvalitetu. Žurba je jedina stvar koja može da pogorša vašu finansijsku situaciju ove godine, tako da su sve odluke na vama. Velikodušni ste i u redu je ove godine počastiti svoje voljene poklonima, posebno ako im se približava važan datum ili godišnjica u životu. I priuštite sebi dobru aplikaciju koja vodi računa o finansijama, koju možete da preuzmete i da sebi olakšate matematiku.

Ribe

Ribe će drugima izgledati kao da nemaju pojma šta rade sa novcem 2023. Ali nemojte se zavaravati, Ribe imaju plan, samo drugima to ne izgleda logično. Verujte svojim instinktima, ova godina će biti puna uspona i padova, ali nijedan od njih neće biti veliki, koji će promeniti život. Jun i decembar su mjeseci kada treba posebno da vodite računa o svojim finansijama, jer ćete imati nepredviđene troškove. Ovo su signali da u proljeće i na kraju godine treba dodatno da se brinete, zaradite koji dinar više i spremni uđite u te mjesece pune izazova, piše Krstarica.

Facebook komentari