Horor u Kini: Stotine zmija otrovnica preplavile ulice nakon poplava

Oko 900 zmija, među kojima se nalazi veliki broj otrovnih vrsta, nalazi se na slobodi nakon što je tajfun Maysak pogodio ovu regiju i izazvao velike poplave u kojima je, prema podacima kineskih državnih medija, do sada poginulo 39 ljudi, prenosi CNN.

📌 #China 🇨🇳

At first glance, they look like ducks. Look closer.

Footage from Hengzhou, Guangxi, China, shows dozens of snakes being swept away by floodwaters after severe flooding damaged local snake breeding farms. Authorities reported that nearly 900 snakes, including… pic.twitter.com/77bm0bLFdE — CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) July 10, 2026

Jedna žena preminula je nakon ujeda zmije, vjerovatno kobre, za koju se sumnja da je pobjegla s jedne od poplavljenih farmi za uzgoj reptila u tom području. Državni mediji navode da je još nekoliko osoba zadobilo ujede zmija.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju zmije kako plivaju kroz poplavne vode u regiji Guangxi, dok su stanovnici upozoreni na opasnost od otrovnih reptila koji se kreću kroz poplavljena područja.Uznemirujući videozapisi koje su objavili građani prikazuju zmije kako se probijaju ulicama, s glavama iznad vode, nalik otrovnim periskopima.

Kineske vlasti u početku su umanjivale opasnost, ali su kasnije izdale upozorenja stanovnicima sela da se klone zmija. Istovremeno su angažovani hvatači zmija, povećane su zalihe protuotrova, a bolnice se pripremaju za mogući veći broj slučajeva ujeda.Zmije nisu jedine životinje koje su pobjegle nakon poplava. Iz poplavljenog zoološkog vrta u regiji pobjegle su i dvije zebre, jedan grbavi vol, tri patuljasta konja i dva magarca, među ostalim životinjama,pišu Vijesti

Privatni zoološki vrt Guigang izdao je hitno upozorenje u kojem je građane obavijestio da bi neke odbjegle životinje, uključujući nojeve, emue i rakune, mogle postati agresivne kada su uplašene. Javnost je pozvana da prijavi svako uočavanje životinja.

Vlasnik zoološkog vrta Yin Feifei izjavio je za lokalni medij Hongxing News da su radnici rizikovali vlastite živote kako bi tokom rasta vodostaja osigurali kaveze s opasnim životinjama. Tri lava su se utopila.

“Nismo mogli dozvoliti da predatori pobjegnu tokom poplave i izazovu dodatni rizik za sigurnost građana”, rekao je Yin.

Prema navodima kineskih lokalnih medija Shangyou News, poplave su odnijele i više od 16.000 svinja. Na snimcima objavljenim na internetu vidi se kako teška mehanizacija izvlači životinje iz poplavnih voda

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