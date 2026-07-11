Snažan tajfun prijeti Tajvanu i Kini: Više od 14.000 ljudi evakuisano

Tajfun je izazvao prekide u snabdijevanju električnom energijom za hiljade domaćinstava na japanskom ostrvu Okinawa, a potom pogodio sjever Tajvana snažnim vjetrovima i obilnim padavinama. Očekuje se da će u nedjelju ujutro stići do kineske obale.

U lučkom gradu Keelungu, koji se smatra jednim od područja koja će biti najteže pogođena, ulice su gotovo potpuno puste. Jak vjetar i obilna kiša natjerali su većinu stanovnika da ostanu u svojim domovima.

“Svi se plaše lošeg vremena i ostaju u kućama. Izašao sam samo zato što imam narudžbe”, rekao je za AFP vlasnik kioska s doručkom prezimena Tsai.

Dodao je da pojedini građani rade uprkos nevremenu te da im želi dostaviti hranu.

“Ako vjetar i kiša dodatno ojačaju, ranije ću se vratiti kući”, kazao je pedesetogodišnji Tsai.Nakon što je u ponedjeljak pogodio Guam i Sjeverna Marijanska Ostrva kao supertajfun, Bavi je tokom kretanja preko Tihog okeana oslabio i svrstan je u kategoriju tajfuna.

Prema podacima Centralne meteorološke uprave Tajvana (CWA), maksimalna brzina stalnih vjetrova u subotu iznosila je 144 kilometra na sat, uz udare do 180 kilometara na sat, dok je oluja nastavila slabiti.

Meteorolozi su upozorili na izuzetno obilne padavine na sjeveru Tajvana, kao i na opasne talase visine do 10 metara duž obale.

Bez električne energije ostalo je više od 27.000 domaćinstava.

Meteorolog CWA Jason Cheng izjavio je za AFP da se najjači utjecaj tajfuna očekuje tokom subote, posebno od podneva do poslijepodnevnih sati.

Iako se u petak očekivalo da će Bavi biti najjači tajfun koji će pogoditi Tajvan u više od tri decenije, Cheng je naveo da se radijus olujnih vjetrova u međuvremenu smanjio na oko 350 kilometara.

Dio stanovnika izrazio je nezadovoljstvo upozorenjima vlasti, smatrajući da su bila pretjerana jer su zbog njih u petak zatvorene gotovo sve trgovine, a građani požurili u kupovinu namirnica.

“Vladina upozorenja zvučala su zastrašujuće i izazvala paniku među ljudima”, rekao je drugi vlasnik kioska s doručkom u Keelungu prezimena Li,pišu Vijesti

“Zbog toga su ljudi pohrlili u prodavnice i ispraznili police. Iskreno, posljednja dva dana nije bilo ni toliko jakog vjetra ni kiše”, dodao je.

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