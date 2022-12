5 ZNAKOVA KOJIMA ĆE 2023. BITI NAJBOLJA: Život im se mijenja iz temelja, stižu bogatstvo, uspjeh i vjenčanja

Godišnji horoskop za 2023. otkriva koji će znakovi imati najviše sreće u nadolazećoj godini! Astrolozi najavljuju da će nadolazeća godina za mnoge biti iznimno teška, no ovih će pet znakova iskoristiti svaku priliku za uspjeh, a zvijezde će im u tome itekako pomoći!

Bik

Tijekom 2023. Saturn, jedan od najblagotvornijih planeta u horoskopu, smješten u vašoj desetoj kući, odgovoran je za društveni život, ali i posao. A ovo je jedinstvena godina za napredovanje na radnom mjestu, za veliki pomak u karijeri. Ako još uvijek niste pronašli posao koji vas inspirira, ova godina će biti ključna. Glavno je da ne jurite samo za novcem, treba vam nešto više, posao koji će vas uzdići i koristiti drugima. Inače ćete se brzo razočarati.

Blizanci

Vi, poput Bika, imate zeleno svjetlo za posao – budite ambiciozni u postavljanju ciljeva koje želite postići na polju karijere. Osim toga, 2023. je dobra godina za pokretanje vlastitog posla ili bavljenje neorganizacijskim aktivnostima, pogotovo ako ste o tome razmišljali duže vrijeme. No budite oprezni u odabiru partnera ako planirate posao, te dobro procijenite poslodavce. Važno je biti precizan u svojim dogovorima i imati sve u pisanom obliku.

Djevica

Godišnji horoskop kaže da bi one Djevice koje su u stabilnim vezama mogle u 2023. napraviti veliki korak i uploviti u bračne vode. Samci imaju sličnu priliku upoznati osobu s kojom će započeti zajednički život. Ovo je trenutak koji su mnogi od vas čekali, a sada vam Svemir, u obliku Jupitera u kući odnosa, daje ovu priliku. Ali budite pažljivi! Nemojte žuriti, nemojte činiti gluposti i ne pokušavajte se ponašati drugačije zbog voljene osobe. Jednog dana će istina i vaša prava priroda izaći na vidjelo, a vaša će se veza raspasti.

Jarac

U 2023. možete kupiti stan ili se preseliti na bolje mjesto i poboljšati svoje životne uvjete. Na to ukazuje Rahu u četvrtoj kući vašeg horoskopa, koja je odgovorna za udobnost doma. Kako povećati šanse za ostvarenje te želje? Zamislite gdje biste voljeli živjeti, odnosno napišite kakva je kuća ili stan iz vaših snova. Budite sigurni da koristite sadašnje ili prošlo vrijeme kao da se to već dogodilo.

Ribe

Do 22. travnja vaš planet zaštitnik Jupiter nalazit će se u najvažnijoj kući vašeg horoskopa – prvoj kući koja je odgovorna za osobnost, način na koji se predstavljate, zdravlje. To znači da je ovo sjajno vrijeme da postanete otvoreniji, da isprobate nove stvari, da postignete ono što želite. A nakon 22. travnja Jupiter će prijeći u jednako lijepu drugu kuću vašeg horoskopa, koja je odgovorna za novac – to je trenutak kada će se vaša financijska situacija prilično popraviti.

