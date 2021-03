Zašto sam stalno ‘napaljena’? Postoje tri razloga koja bi to mogla objasniti…

Želja za seksom uvelike se razlikuju od osobe do osobe. Ali, ako stalno osjećaš seksualno uzbuđenje, možda ćeš biti zabrinuta je li to normalno i u redu ili je to znak većeg problema. Stručnjaci se slažu da je teško ustanoviti što je “normalno” što se tiče uzbuđenja i učestalosti seksualnih aktivnosti.

Korištenje riječi poput “normalno” zapravo ne pomaže, jer želja i želja za seksom variraju tijekom života i nikada svoje apetite ne bi trebala uspoređivati s tuđim. U osnovi, normalan, zdrav seksualni nagon je onaj uz koji se osjećaš ugodno – bilo da se radi o seksu jednom mjesečno ili dva puta dnevno. Većina parova obično ima spolne odnose jednom tjedno, prema velikoj nacionalnoj analizi seksualne učestalosti od 1989. do 2014., objavljenoj u Archives of Sexual Behavior 2017, prenose 24sata.hr.

Naravno, koliko seksa imaš i koliko seksa želiš, često su vrlo različiti stvari. Studije su otkrile da je oko polovine muškaraca i žena u heteroseksualnim vezama zadovoljno koliko često imaju spolne odnose sa svojim partnerima, a polovica muškaraca nezadovoljna je količinom seksa koji imaju jer žele više seksa. Otprilike je dvije trećine nezadovoljnih žena, koje također žele više seksa.

Što ako si uvijek napaljena?

– Ključna razlika između normalne ili zdrave seksualnosti i one koja je pretjerana je ometa li tvoju svakodnevicu te ima li negativne stvarne posljedice na vaše seksualno ponašanje – kaže dr. sc. Sarah Melancon, sociologinja i klinička seksologinja za Health.

Ako vjeruješ da imaš previše izražen seksualni nagon za svoju razinu osobne udobnosti ili ako se čini da si u stanju stalne stimulacije, evo tri moguća objašnjenja.

Imaš veći libido u odnosu na partnera

– Ako se stalno opisuješ kao napaljena, možda previše razmišljaš. Rane faze veze (otprilike prva tri mjeseca do dvije godine) obično su obilježene strašću i uzbuđenjem, što često prelazi u visoku razinu seksualne želje i aktivnosti. Hormoni rade i stvaraju se posebne emocionalne veze.

Iako se parovi u dugotrajnim vezama, bez obzira na to koliko su sretni zajedno ne mogu vratiti u tu fazu, mogu i dalje uživati ​​u svom seksualnom životu gradeći povjerenje, osjećaj predanosti i otvorenu komunikaciju o svojim seksualnim potrebama – kaže Melancon.

Ovisna si o seksu

– Ovisnost o seksu slična je ovisnosti o video igrama, korištenju mobitela ili gledanju pornografije. U osnovi, ta ponašanja ne stvaraju istu fiziološku ovisnost kao heroin, alkohol ili kokain – objašnjava Melancon.

Tradicionalni model ovisnosti ne bavi se na odgovarajući način temeljnim problemima koji dovode do ponašanja ljudi kod kojih je seks kompulzivan ili impulzivan. Smatra se da je ovisnost o seksu uključena u DSM-5, najnovije izdanje Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje – ključnog dijagnostičkog alata koji američki praktičari koriste za dijagnozu psihijatrijskih bolesti. Ali odbijen je zbog nedostatka dokaza.

Međutim, u svom članku u časopisu Addiction iz 2016. godine, dr. Richard B. Krueger, medicinski direktor Klinike za seksualno ponašanje Državnog psihijatrijskog instituta države New York, rekao je da se dijagnoza hiperseksualnog ili kompulzivnog seksualnog ponašanja i dalje može postaviti pomoću ICD-10 ( deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti koja se smatra globalnim standardom za kodiranje zdravstvenih podataka i uzroka smrti) i DSM-5. U tijeku je rasprava među profesionalcima o ideji “ovisnosti o seksu”.

– Neki misle da je to proizvedeni poremećaj i da patologiziran seksualno ponašanje – kaže dr. Krueger za Health – drugi misle da je to ovisnost o ponašanju, poput ovisnosti o igrama na sreću ili patološkog poremećaja kockanja.

(Mišljenja je da je moguće biti ovisan o seksu.)

– Ovisnost o seksu pogađa bezbroj adolescenata i odraslih koje promatram u klinici – kaže Leela R. Magavi, psihijatrica i regionalna medicinska direktorica kalifornijske Community Psychiatry za Health.

– Neki pojedinci tvrde da im samozadovoljavanje ili ponavljanje seksualnih odnosa pomaže da steknu osjećaj užitka ekvivalentan onome što iskušaju kada se kockaju ili koriste supstance poput kokaina.

Poremećaj hiperseksualnosti

– Neki pojedinci koriste izraze ovisnost o seksu i hiperseksualnost naizmjenično – kaže dr. Magavi – ovisnost o seksu i hiperseksualnost mogu utjecati na funkcionalnost pojedinaca i izazvati zabrinutost u vezi.

Praktičari mentalnog zdravlja uzimaju u obzir određene čimbenike kada liječe nekoga koga brine vlastito seksualno ponašanje. Melancon kaže da postoji niz razloga zbog kojih se nečiji seksualni nagon može povećati, a koji vrijedi istražiti.

– Seks se može koristiti kao mehanizam za suzbijanje vlastitih osjećaj i suočavanje s problemima, jednako kao što mnogi u tu svrhu koriste hranu ili piće – objašnjava ona.

U nekim slučajevima trauma (seksualna ili neseksualna) može dovesti do hiperseksualnog ponašanja. Melancon kaže da je to uglavnom način za rješavanje trajnih i neugodnih reakcija živčanog sustava u tijelu. Neka stanja mentalnog zdravlja, poput opsesivno kompulzivnog poremećaja (OCD) mogu biti povezana s promjenom spolnog nagona i seksualnog interesa.

Što učiniti ako si zabrinuta zbog visokog seksualnog nagona?

Definitivno je moguće imati vrlo visok seksualni nagon i imati zdrave seksualne veze, ali povišeni seksualni nagon može dovesti do rizičnog seksualnog ponašanja, upozorava Melancon. To se može biti seks bez kondoma ili kontracepcije, pravni rizici (kao što je seks na javnim mjestima) i/ili prelazak tuđih granica (poput manipuliranja drugima za seks ili u ekstremnim slučajevima, počinjenja silovanja ili seksualnog napada).

Ako si zabrinuta zbog rizika od visokog spolnog nagona, liječnica predlaže razmotriti određena pitanja: Postoje li emocionalni, relacijski ili obrasci ponašanja u tvom spolnom nagonu i/ili seksualnom ponašanju? (tj. čini li se da određene emocije, izazovi u vezama ili ponašanja dovode do povećanog seksualnog interesa?)

Ako djeluješ prema svojim seksualnim nagonima, čuvaš li se na sigurnom ili se izlažeš riziku na način na koji to ne bi učinila kad bi tvoj nagon bio niži? Jesi li doživjela negativne posljedice svog seksualnog ponašanja? Također se zapitaj imaš li nezadovoljene emocionalne potrebe koje pokušavaš riješiti seksom?

– Na primjer, neki ljudi žude da se osjećaju traženo, viđeno (doslovno i figurativno) ili voljeni i premda su sve to posve ljudske želje, mogu ih pokušati zadovoljiti na nezdrav način, koji nas često ironično odvodi dalje od onoga što nam je doista potrebno – objašnjava Melancon.

– Ako primijetiš da seks zauzima mjesto provedeno s obitelji, spavanje ili jelo i/ili utječe na tvoju svakodnevnu funkcionalnost, zakaži sastanak s psihologom ili psihijatrom – savjetuje dr. Magavi.

Ako osjećaš da gubiš kontrolu ili se osjećaš bespomoćno, važno je obratiti se za pomoć.

– Tijekom bilo kojeg profesionalnog ocjenjivanja normalno je da te pitaju brineš li se zbog svog seksualnog funkcioniranja ili ponašanja – kaže dr. Krueger.

Kako bi izvukla maksimum iz iskustva, budi iskrena i imaj na umu da niti jedan ugledni liječnik koji se bavi mentalnim zdravljem neće donositi moralne prosudbe. Njihova je uloga pomoći ti da riješiš temeljne probleme i dođeš do mjesta na kojem si zadovoljna i ugodno ti je s tvojim seksualnim nagonom.

