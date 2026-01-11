Šok u Senatu: Republikanski kongresmen pokrenuo inicijativu o aneksiji i dodjeli državnosti Grenlandu od strane SAD

Američki kongresmen Randy Fine danas je predstavio Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda , značajan zakon čiji je cilj osigurati strateške američke nacionalne sigurnosne interese na Arktiku i suprotstaviti se rastućim prijetnjama koje predstavljaju Kina i Rusija , prema priopćenju za javnost zakonodavaca.

Dodaje se da, kako se globalna konkurencija na Arktiku pojačava, Sjedinjene Države ne mogu si priuštiti da suparničke sile steknu utjecaj u jednoj od strateški najvažnijih regija svijeta.

„ Grenland nije udaljena ispostava koju si možemo priuštiti ignorirati – to je vitalna nacionalna sigurnosna akcija“, rekao je kongresmen Fine.

„Ko god kontrolira Grenland, kontrolira ključne arktičke brodske rute i sigurnosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Države. Amerika ne može tu budućnost prepustiti režimima koji preziru naše vrijednosti i nastoje potkopati našu sigurnost.“

Prema službenoj web stranici ureda kongresmena Finea, američki predsjednik Donald Trump i državni tajnik Marco Rubio jasno su dali do znanja da se Arktik brzo pojavljuje kao glavna arena globalnog natjecanja moći. ” Naši neprijatelji su im za petama upravo sada, jer smo upravo uništili jednog od njihovih glavnih saveznika, Nicolasa Madura, u Venezueli. Kina i Rusija nastavljaju agresivno širiti svoju prisutnost u regiji, dok su godine slabe politike pod Joeom Bidenom dopustile da se strateški položaj Amerike naruši. Obnavljanje američke snage zahtijeva odlučnu akciju”, navodi se.

Prema Zakonu o aneksiji i državnosti Grenlanda, američki predsjednik imao bi ovlasti poduzeti sve potrebne korake za aneksiju ili stjecanje Grenlanda kao teritorija Sjedinjenih Država . Zakon također zahtijeva potpuno izvješće Kongresu u kojem se opisuju promjene saveznog zakona potrebne kako bi Grenland konačno postao službena američka država, rekao je Fine u izjavi.

„Predugo je američko vodstvo mirno promatralo dok su naši protivnici potkopavali našu geopolitičku dominaciju“, nastavio je kongresmen Fine.

„Moj zakon će zaštititi našu domovinu, osigurati našu ekonomsku budućnost i osigurati da Amerika – a ne Kina ili Rusija – postavlja pravila na Arktiku. Tako izgledaju američko vodstvo i snaga.“

