Opasan virus ponovo u Srbiji, a ovo su simptomi

Medić je navela da infekcija u većini slučajeva prolazi bez simptoma. Oko 80 posto zaraženih nakon uboda inficiranog komarca ne razvije nikakve tegobe.

Kod približno petine oboljelih mogu se pojaviti temperatura, groznica, glavobolja, osip i bolovi u mišićima, koji uglavnom prolaze bez potrebe za ozbiljnijim liječenjem.

Kod manjeg broja pacijenata mogu se razviti teži simptomi, uključujući povraćanje, pospanost, promjene mentalnog stanja, paralizu i epileptične napade, zbog čega je potrebno bolničko liječenje.

Prirodni rezervoar virusa su ptice, dok ga prenose komarci. Zaražene osobe, naglasila je Medić, ne predstavljaju opasnost za ljude u svojoj okolini.

Slučajevi groznice Zapadnog Nila u Srbiji registruju se od 2012. godine, osim 2020., kada ih nije bilo, što se povezuje s pandemijom,pišu Vijesti

Medić upozorava da bi zbog globalnog zagrijavanja bolest mogla postati prisutna svake godine, a sezona bi mogla trajati duže i počinjati ranije.

Kao najvažniju zaštitu navela je sprečavanje uboda komaraca. Preporučuje izbjegavanje područja s velikim brojem komaraca, posebno u blizini stajaćih voda, močvara i šuma, kao i boravak na otvorenom tokom sumraka i zore.

Savjetuje se i korištenje repelenata, postavljanje komarnika na prozore te uklanjanje stajaće vode iz nepokrivenih posuda u dvorištima, gdje se komarci mogu razmnožavati.

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