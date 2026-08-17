BiH

U Bosni i Hercegovini sunčano, navečer se očekuje kiša

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Objavljeno prije 2 sata

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C

 Nebo - InfoSvijet

U Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33°C


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