Velež dobija pojačanje na krilnim pozicijama

Nakon poraza protiv Borca, sada će Rođeni probati stići do bodova u Krupi na Vrbasu, protiv novajlije u ligi BSK-a.

Pred sami susret pojavila se informacija da bi Velež tokom naredne sedmice trebao dobiti pojačanje na krilnoj poziciji,piše Avaz

Kako je potvrđeno za “Avaz, u narednim danim potpis na ugovor s Veležom bi trebao staviti Munga (Moonga) Aluta Simba.

Radi se o ljevonogom bočnom igraču, koji može igrati na oba krila, a po potrebi su ga treneri koristili i na pozicijama u veznom redu.

Simba ima švedski pasoš, a u svojoj karijeri je nastupao za nekoliko švedskih klubova te Bran (Brann) u Norveškoj, i Hermanštat (FC Hermannstadt) u Rumuniji odakle stiže u Mostar.nteresantno je da su i njegova tri brata imali profesionalne karijere, a hoće li upravo Munga Simba napraviti značajniji iskorak ostaje da se vidi.

Ako se šta ne izjalovi, Simba bi tokom naredne sedmice trebao biti i zvanično predstavljen.

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