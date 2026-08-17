Đoković otkrio zdravstveni problem koji ga muči godinama

Srbijanski teniser bio je slobodan u prvom kolu, ali u narednom meču nije uspio zadržati nivo igre koji mu je bio potreban za pobjedu. Posebno su mu probleme stvarali izuzetno teški vremenski uslovi, uz visoku temperaturu i veliku vlažnost zraka.

Nakon susreta Đoković je čestitao protivniku, ali nije skrivao razočaranje zbog načina na koji se osjećao tokom meča.

„Iskreno, ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osjećao. Nije prvi put, a vjerovatno neće biti ni posljednji“, kazao je Đoković.

Vrućina dodatno pogoršala stanje

Temperatura tokom meča iznosila je oko 28 stepeni, dok je vlažnost zraka bila približno 80 posto. Upravo takvi uslovi predstavljaju veliki izazov za Đokovića, koji je nakon meča prvi put otvorenije govorio o zdravstvenom problemu s kojim se, kako kaže, suočava već godinama.

„Jednostavno, riječ je o zdravstvenom problemu koji imam. Muči me već posljednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost zraka i vrućina“, objasnio je srpski teniser.

Dodao je da je bio svjestan da bi vremenski uslovi mogli utjecati na njegov nastup, ali da situaciju dodatno mogu pogoršati nervoza, pritisak i sve ostalo što nosi jedan takmičarski meč.

„Sve to dodatno pogorša situaciju i upravo se to dogodilo“, rekao je Đoković.

Cincinnati pod upitnikom

Nakon ranog ispadanja, novinare je zanimalo i da li bi ovo mogao biti njegov posljednji nastup u Cincinnatiju. Đoković nije isključio mogućnost povratka, ali je priznao da trenutno nije optimista,pišu Vijesti

„Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku djeluje da su veće šanse da neću. Ipak, vidjet ćemo šta će budućnost donijeti“, poručio je.

Poraz u Cincinnatiju u tako je, osim rezultatskog neuspjeha, otvorio i dodatna pitanja o tome koliko zdravstveni problemi mogu utjecati na Đokovićevu karijeru u nastavku sezone.

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