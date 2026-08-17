Talas bankrota trese Njemačku: Hiljade firmi otišle u stečaj

Njemački sudovi primili su u prvih pet mjeseci 2026. godine više od 10.500 zahtjeva za stečaj, a najteže je u transportu, ugostiteljstvu i građevinarstvu.U maju je u Njemačkoj 1.995 kompanija podnijelo zahtjev za stečaj, što je dva odsto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

To je prvi međugodišnji pad još od februara, saopštio je njemački zavod za statistiku Destatis, prenijela je Njemačka novinska agencija (dpa).

Ipak, slika za prvih pet mjeseci godine mnogo je nepovoljnija.

Od januara do maja njemački opštinski sudovi primili su 10.546 zahtjeva za stečaj, što je gotovo pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Sudovi su procijenili ukupna potraživanja povjerilaca od kompanija koje su otišle u stečaj u periodu od januara do maja na oko 15,4 milijarde evra. To je znatno manje od 25,7 milijardi evra godinu dana ranije.Statističari ovu razliku objašnjavaju time što je tokom 2025. godine bankrotirao veći broj velikih kompanija.

Podaci o stečajevima ulaze u statistiku tek nakon prve odluke nadležnog suda. Od podnošenja zahtjeva do te odluke može proći i do tri mjeseca, zbog čega je stvarni broj kompanija koje su zapale u stečaj vjerovatno veći.

Stopa stečaja od januara do maja iznosila je 29,8 kompanija na 10.000 firmi.

Najteže u transportu, ugostiteljstvu i građevinarstvu

Najveći broj stečajeva zabilježen je u sektoru transporta i skladištenja, gdje je stopa iznosila 57,2 stečaja na 10.000 kompanija.

Slijedi ugostiteljstvo sa 49,2, dok su u građevinarstvu zabilježena 44 stečaja na 10.000 firmi.

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U problemima i građani

Leibnicov institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH), koji svakog mjeseca analizira kretanje stečajeva, za jul čak predviđa “izuzetno visok“ broj bankrota.

Problemi nisu zaobišli ni građane. U maju je u Njemačkoj 5.926 građana proglasilo lični bankrot, što je gotovo 10 odsto manje nego godinu dana ranije, prenosi Kurir.

Međutim, u prvih pet mjeseci godine broj ličnih bankrota dostigao je 32.093, odnosno gotovo dva odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

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