Najljepše vijesti ljeta: Ruski astrolog najavljuje zlatnu eru za 3 znaka, pare se samo gomilaju

Najlepše vesti leta stižu direktno iz Moskve. Poznati ruski astrolog tvrdi da tri znaka do kraja avgusta ulaze u finansijski cunami, gde im se novac gomila brže nego što stižu da ga prebroje.

Zvuči kao preterivanje, ali logika iza ovoga je vrlo konkretna. Ne pričamo o instant sreći niti o bajkama. Novac stiže kroz naplatu starih projekata, iznenadne poslovne ponude i obrt kapitala iz smera na koji ste potpuno zaboravili.

Ovaj finansijski talas u početku deluje kao obična šansa. Ako ne odreagujete brzo, proći će pored vas.

Zašto se finansijski obrt dešava baš sada?

Planete su se složile tako da se svi oni sitni, razbacani prihodi odjednom spajaju u ozbiljnu cifru. Ruski astrolog to objašnjava jednostavno – ova tri znaka prestaju da jure za novcem i novac počinje da traži njih.

Sazreva niz pametnih odluka koje se konačno poklapaju u pravom trenutku, od sredine jula do kraja avgusta.

Blizanci: Ideja postaje ozbiljan biznis

Blizanci važe za znak koji para propušta kroz prste, pa je baš zato ovo leto prijatno iznenađenje. Novac im stiže kroz razgovore, poruke i digitalne poslove, iz nekoliko manjih izvora koji se do kraja avgusta slože u iznos koji ih zaista obraduje.

Ona usputna ideja, ona koju su spomenuli uz kafu pa zaboravili, u prvoj polovini avgusta pokazuje pravo lice. Ne odbijajte poziv koji stigne u utorak popodne, čak i ako vam se u prvi mah čini nevažan. Tu se krije potez.

Ribe: Predosećaj koji vredi milione

Sve nas nekad muči taj tihi glas u stomaku koji nam govori da nešto uradimo, a mi ga ućutkamo iz opreza. Ribe ovog leta rade suprotno i baš tu leže najlepše vesti leta za njih. Ulaze u projekat u koji niko oko njih nije verovao, vođene čistom intuicijom, i taj potez im donosi finansijsku mirnoću kakvu odavno nisu imale.

Ne tražite savet od pet ljudi ovog puta. Poslušajte sebe, naročito tokom vikenda kad je glava bistrija, i nemojte da odustanete zato što neko diže obrve.

Lav: Povratak u punom sjaju

Lavu se otvaraju vrata koja su dugo bila zaključana. Stiže ponuda za višu poziciju ili projekat u kom je on u samom centru, a novac dolazi kroz autoritet, ne kroz mučenje i pozajmice. Najlepše od svega, ovaj sjaj Lav gradi svojim rukama i zato traje.

U prvoj polovini avgusta recite glasno šta želite, jer vas ovog leta ljudi zaista slušaju. Ćutanje bi vas ovog puta koštalo najviše.

Zašto većina promaši sopstvenu šansu

Zlatna era se retko kad propusti zbog loše sreće. Mnogo češće presudi preterani oprez. Prilike koje nosi ovaj period u početku uopšte ne deluju spektakularno, pa ih ljudi lako otpišu kao slučajnost ili nepotreban rizik.

Za Blizance, Ribe i Lava, glavna zarada leži upravo u onim projektima i idejama koje već neko vreme stoje po strani. Momenat je tu, a predugo merenje samo troši vreme, piše Krstarica.

Facebook komentari