Šokantna prognoza Ilona Maska: Za 10 godina svi ćemo imati sve

U intervjuu za britanski magazin The Economist, prvi čovjek Tesle i SpaceX-a iznio je svoju viziju budućnosti u kojoj će vještačka inteligencija i roboti preuzeti gotovo sve poslove.

Vještačka inteligencija uskoro nadmašuje ljude

Mask procjenjuje da će vještačka inteligencija već za oko pet godina nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju, nakon čega će, kako kaže, nastupiti „era nevjerovatnog obilja“.

„Svako će moći da ima sve što zamisli. Pošto će mašine moći da proizvode i obavljaju gotovo sve, stvorićemo blagostanje u potpunom izobilju“, rekao je Mask.

Smatra da će roboti i sistemi vještačke inteligencije u budućnosti obavljati većinu fizičkih i intelektualnih poslova, zbog čega će ljudski rad postati gotovo opcioni.

Prema njegovoj procjeni, upravo će takav razvoj omogućiti nastanak društva obilja, u kojem će proizvodnja roba i usluga biti toliko velika da će države moći građanima garantovati visok životni standard kroz univerzalni visoki dohodak.

„Ljudi će biti kao čimpanze“

Mnogo manje optimističan bio je kada je govorio o odnosu ljudi i buduće superinteligencije.

Razliku između čovjeka i napredne vještačke inteligencije uporedio je sa razlikom između čovjeka i čimpanze.

„Teško je zamisliti da će čimpanza imati kontrolu“, poručio je.

Ipak, smatra da se razvoj vještačke inteligencije i robotike više ne može zaustaviti.

Čak i kada bi postojao „taster za zaustavljanje“, vjeruje da ga vjerovatno ne bi trebalo pritisnuti.

„Umjesto da pokušavamo da zaustavimo razvoj, trebalo bi da uživamo u vožnji“, poručio je.

Uz dozu ironije priznao je da su njegovi raniji pokušaji da razvoj ove tehnologije učini bezbjednijim, uključujući i suosnivanje OpenAI, zapravo doprinijeli ubrzanju razvoja.

„Ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se“, rekao je Mask.

Pozvao na saradnju sa Samom Altmanom

Uprkos dugogodišnjim nesuglasicama, Mask smatra da bi vodeće kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju trebalo više da sarađuju.

Predložio je da najveći igrači međusobno testiraju i provjeravaju nove AI modele prije njihovog predstavljanja kako bi se na vrijeme uočili mogući rizici.Istakao je da je spreman da sjedne za isti sto i sa svojim najvećim rivalom, direktorom OpenAI Semom Altmanom (Sam Altman), jer, kako kaže, lične razmirice moraju biti u drugom planu „zarad dobrobiti svijeta,pišu Nezavisne

Priznao da se previše bavio politikom

Mask je priznao i da se posljednjih godina previše uključio u politiku.

Nakon što je podržao američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), predvodio je tijelo DOGE, zaduženo za smanjenje državne potrošnje i reformu američke administracije.

Međutim, nakon neslaganja oko državne potrošnje i budžeta, povukao se iz tog angažmana.

„Iskreno, malo sam se previše uživio“, rekao je Mask i dodao da je, gledajući iz današnje perspektive, više vremena trebalo da posveti svojim kompanijama.

Istovremeno je naglasio da razvoj vještačke inteligencije smatra važnijim od političkih sukoba.

Vizija budućnosti bez siromaštva

Mask vjeruje da će budućnost donijeti model koji naziva „univerzalni visoki dohodak“, odnosno garantovani prihod koji bi svim građanima omogućio visok životni standard.

Prema njegovoj zamisli, država bi građanima isplaćivala novac, dok bi vještačka inteligencija i roboti proizvodili ogromne količine robe i pružali većinu usluga.

On smatra da bi, ukoliko proizvodnja bude rasla brže od količine novca u opticaju, cijene mogle čak i da padaju, umjesto da raste inflacija, prenosi Fenix magazin.

Facebook komentari