Kraj torture od sutra, 23. jula: Retrogradni Merkur se završava, ova 3 znaka se najviše raduju

Retrogradni Merkur, koji traje od juna ove godine, možda nije najizazovniji astrološki tranzit, ali njegov završetak mnogima će donijeti veliko olakšanje.

Od 23. jula energija se menja, a pojedini horoskopski znakovi mogli bi da osjete kao da započinju novo poglavlje. Te pozitivne promene posebno će osjetiti tri znaka Zodijaka.

Ipak, za dobru energiju nije zaslužan samo kraj retrogradnog Merkura. Istog dana počinje i sezona Lava, kada Sunce ulazi u znak u kojem se osjeća najjače, donoseći više samopouzdanja, motivacije i elana. Već 24. jula dodatno povoljni astrološki aspekti pojačavaju ovaj uticaj, pa će kraj meseca posebno prijati određenim horoskopskim znacima.

Koji znaci imaju najviše sreće na kraju retrogradnog Merkura?

Riječ je o tri vatrena znaka koja u potpunosti uživaju u ovoj uzbudljivoj atmosferi. Ovan, Lav i Strijelac ulaze u izuzetno pozitivan period ispunjen naletom energije i željom za istraživanjem i avanturom. Pokreću ih sjajne ideje, spontanost i adrenalin.

Ipak, treba se čuvati i druge strane medalje, jer preveliko samopouzdanje može dovesti do potcenjivanja problema ili srljanja grlom u jagode. Biti smeo je odlično, ali je još bolje znati kako uspostaviti pravi tempo.

Za Lava je ovo period koji donosi osjećaj olakšanja i podstiče ga da prestane da se opterećuje tuđim mišljenjem. Mogu se otvoriti stare nesigurnosti povezane sa osećajem da nije dovoljno cijenjen ili primećen, ali upravo sada ima priliku da ih prevaziđe. Kada prestane da traži potvrdu od drugih i počne da vjeruje u sebe, Lav će zablistati u punom sjaju, prenosi Elle.

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