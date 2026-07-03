Budimpešta: Muškarac prišao mađarskom premijeru i pljunuo ga…

Mađarski premijer Peter Magyar i ministar saobraćaja i investicija David Vitezy doživjeli su neugodan incident na željezničkoj stanici Njugati u Budimpešti, kada im je prišao muškarac koji im se obratio, a potom ih pljunuo.

Dvojica političara su u tom trenutku putovala prema željezničkoj stanici Rakošpalota-Ujpešt, gdje je bilo planirano predstavljanje Plana razvoja željeznice „Gabor Baroš“.

Nakon incidenta, Magyar je muškarcu poželio dobro zdravlje, a zatim poručio: „Vidimo preostala lica Fidesa“, čime je aludirao na stranku bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Súlyos incidens történt a Nyugati pályaudvarnál, amikor Magyar Péter és Vitézy Dávid a vasútfejlesztési tervről szóló sajtótájékoztatóra tartottak, egy férfi a Nyugati pályaudvarnál “Ide merészeltél jönni?” felkiáltással fogadta, majd pedig leköpte a miniszterelnököt. pic.twitter.com/rD4zRR0z2L — Medárd (@xmedardc) July 22, 2026

Kasnije su se pojavile informacije da je ovaj događaj mogao utjecati na odluku ministra građevinarstva i saobraćaja Janosa Lazara da ne putuje vozom na isti događaj.

Sličan slučaj ranije je zabilježen i kada je poslanica stranke Tisza Kriszti Bodis navela da ju je jedna osoba pljunula na ulici u novembru 2025. godine.

„Pljunuli su na nas. I mi smo to prevazišli“, izjavila je tada Bodis, dodajući da politički angažman sa sobom donosi i neprijatne situacije.

Ona je kasnije na društvenim mrežama poručila da političari moraju prihvatiti i nepravde koje dolaze uz javni rad, ali je izrazila žaljenje zbog, kako je navela, posljedica političke retorike zasnovane na mržnji.

„Važno je da svjesno radimo na tome da takve pojave promijenimo“, poručila je Bodis, pišu Vijesti.

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