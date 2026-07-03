SEDMIČNI HOROSKOP od 27.7. do 2.8. – Najsretniji znakovi će biti Lav, Ovan, Blizanac…

Ovan

LJUBAV: Povjerenje i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami tražit će ozbiljnu ljubav vjerujući da je to moguće odmah.

KARIJERA: Vaša velika želja za poduzimanjem ovaj će put imati krila. Međutim, bit će mnogo detalja koje ćete morati provjeravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomizirajte sa svojim snagama i posao organizirajte bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

Bik

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje zajedništva, a upravo ono će vas odvesti korak naprijed. Neki će razmišljati o početku zajedničkog življenja udvoje. Bit će i onih koji će osvježiti svoju vezu, te svakako odustati od prigovaranja.

KARIJERA: Radit ćete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću. Bit ćete vrijedni i spremni podmetnuti svoja leđa gdje god treba. Neki kolege će vam se čuditi jer vas nisu navikli vidjeti u takvom izdanju. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu i u životu.

Blizanci

LJUBAV: Zaokupljenost domom i obitelji bit će velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj erotski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja.

KARIJERA: Ne samo da vaši nadređeni pojačavaju pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobjeda u istim trenutačno izostati. Pričekajte malo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakodnevna relaksacija je nužna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se bolje s ljudima.

Rak

LJUBAV: Pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Bit će dvojbi kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriterij ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavi dio posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiv tjedan u kom ćete postati svjesni svoje uloge i snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kombinirajte sport i opuštanje.

Lav

LJUBAV: Znate da možete više i bolje, ali to ne ovisi samo o vama. Nitko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte je prihvatiti onakvu kakva ona jest i vidjet ćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahtjeva možete biti sasvim sretni.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako primjenjivati u praksi. Mali nesporazumi u komunikaciji bit će prolazni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremene nervoze i sitne brige.

Vaga

LJUBAV: Ljubavna svakodnevica jedan dan će vam se činiti kao iz bajke, a već drugi će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebat će bolje balansirati i njegovati svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je jučer bilo sasvim dobro.

KARIJERA: Pred vama su novi izazovi koji zahtijevaju pametan i promišljen pristup. Također ćete trebati sve više surađivati s kolegama, a nerijetko tako da stvarate ili prihvaćate kompromise. Nemojte to uzeti za zlo, jer više očiju više vidi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite malo mira samo za sebe.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje, a s njim i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više vremena za dobar san.

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati s osobom s posla.

KARIJERA: Činit će vam se da vi sve možete sami. Ipak, podrška drugih dobro će doći. Imat ćete je, a nećete ni računati s njom. Stoga je prepoznajte na vrijeme i iskoristite je. Više ljudi postići će i veći rezultat. Prihvatite i protekciju jer ste je zaslužili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u bolje sutra.

Jarac

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav.

KARIJERA: Riješite se svojih velikih dilema koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu kako ste zamislili. Možda sve zapravo ispadne bolje nego što ste planirali. Poradite na vlastitoj fleksibilnosti i otvorenosti. Rezultati stižu, bez brige.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si više sna i više vremena za razmišljanje.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s meditacijama.

Ribe

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovakve prilike će vas raznježiti. Ipak, povremeno će biti i neprimjerenih kritika od druge strane. Zanemarite ih.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati, piše ehoroskop.

Facebook komentari