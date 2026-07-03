Ljeta nema do daljnjeg! Hladan front stiže, temperature drastično padaju do kraja jula, a avgust…

Konačna stabilizacija vremena i povratak sunčanih dana očekuju se tek od 28. jula, nakon čega slijedi postepeni porast temperature. Do tada, Srbiju očekuju još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha koji će donijeti prolazna naoblačenja i padavine.

U srijedu će u Srbiji preovlađivati promjenljivo oblačno vrijeme. Dok će na sjeveru zemlje veći dio dana biti suh uz sunčane intervale, u ostalim krajevima se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Tokom popodneva padavine će postati rjeđa pojava, a najviša dnevna temperatura biće od 23 do 28 stepeni, dok će minimalna biti od 15 do 20 stepeni.

RHMZ je za srijedu aktivirao meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava:

“Narandžasti” meteoalarm važi za jugoistočnu Srbiju zbog grmljavine sa gradom, vjetra jačeg od 17 m/s i obilnih padavina.

“Žuti meteoalarm” upaljen je za zapadnu, jugozapadnu, istočnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i Kosovo.

Uticaji i potencijalna šteta:

Grmljavina i grad: Rizik od udara groma, opasnost po ljude i životinje, problemi u telekomunikacijama i radu električnih uređaja, kao i ozbiljne štete na imovini i u poljoprivredi.

Obilne padavine: Moguće su poteškoće u urbanim sredinama, problemi sa kišnom kanalizacijom, saobraćajni kolapsi i šteta na imovini.

Jak vjetar: Udari vjetra preko 60 km/h mogu lomiti grane drveća, oštetiti plastenike i voćnjake, te izazvati probleme u građevinarstvu, naročito kod rada sa kranovima.

Kratkotrajni predah uz pretežno sunčano prepodne

Četvrtak donosi pretežno sunčano jutro i prijepodne, ali se već u drugom dijelu dana očekuje novo naoblačenje. Uveče i tokom noći ka petku, sjeverne i zapadne predele Srbije zahvatiće kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, dok će na sjeveru Vojvodine i istoku zemlje povremeno biti i jak. Jutarnja temperatura biće od 10 do 17 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni.

Osjetno osvježenje i vjetrovito vrijeme

Petak će biti u znaku promjenljive oblačnosti i svježijeg vazduha. Na sjeveru zemlje biće uglavnom suho, dok se u centralnim i južnim krajevima mjestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Najviša temperatura će u nekim mjestima na jugu iznositi tek 19 stepeni, dok će na sjeveru i istoku dostizati 27 stepeni. Krajem dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, uz pojačan sjeverozapadni vjetar.

Sunčana subota kao najava stabilizacije

U subotu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz blagi razvoj dnevne oblačnosti. Biće to idealan dan za boravak u prirodi jer nema najavljenih opasnih meteoroloških pojava.

Najniža temperatura biće od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, dok će na istoku zemlje i dalje povremeno duvati jak zapadni vjetar. Ipak, ovo poboljšanje će biti kratkog daha jer već oko 27. jula očekuje se novo prolazno naoblačenje.

Čubrilo: Stiže nam i “hladni front”

Meteorolog amater Marko Čubrilo potvrđuje da u srijedu čeka dodatno osveženje uz maksimume od 17 do 25 stepeni. On ističe da “drugi deo nedelje donosi premeštanje još jednog hladnog fronta u četvrtak posle podne, tako da bi petak bio relativno svež, nestabilan i vetrovit”.

Čubrilo u vremenskoj prognozi navodi da će petak nad cijelim regionom biti vjetrovit uz dnevne maksimume od 14 do 24 stepena, dok će na obali duvati jaka bura. Prema njegovim riječima, očekuju se znatno svježije noći.

Minimumi će se kretati od 7 do 17 stepeni, a po nekim visoravnima i planinskim kotlinama biće samo oko 4 stepena – najavio je Marko Čubrilo.

Prognozira da će se oko 27. jula desiti novo prolazno pogoršanje vremena uz pljuskove i osvježenje. Ipak, za sve one koji željno isčekuju stabilno ljeto, Čubrilo ima dobre vijesti.

– Početak avgusta bi trebao biti stabilniji i topliji – poručio je Čubrilo.

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