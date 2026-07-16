Jutro ili veče – kada je bolje prati kosu

Dok jedni ne mogu da zamisle jutro bez šampona i feniranja, drugi sve to radije obave uveče kako bi ujutro uštedjeli vrijeme. Međutim, postoji li zapravo bolji izbor kada je riječ o pranju kose?

Odgovor nije jednoznačan, jer mnogo zavisi od tipa kose, životnog ritma i navika stilizovanja. Drugim riječima, ono što odlično funkcioniše jednoj osobi ne mora biti idealno za drugu.

Jutarnje pranje kose

Jutarnje pranje kose često odgovara osobama s tankom i nježnom kosom koja se brzo slijepi i izgubi volumen. Svježe oprana kosa ujutro obično djeluje lepršavije, punije i lakše se stilizuje, pa je to dobar izbor za sve koji vole postojanu frizuru i osjećaj svježine tokom dana. S druge strane, jutarnje pranje može biti naporno onima koji već imaju užurbanu rutinu i ne žele dodatno vrijeme da troše na sušenje i sređivanje kose.

Večernje pranje kose

Večernje pranje kose mnogima je praktičnije jer skraćuje jutarnje spremanje, a ujedno može djelovati opuštajuće nakon dugog dana. Dodatna prednost je i to što se s kose i vlasišta uklanjaju prljavština, znoj i tragovi proizvoda nakupljeni tokom dana. Ova opcija posebno može odgovarati osobama s gustom, suvom ili kovrdžavom kosom, kojoj često treba više vremena da se prirodno osuši i “smiri”.

Ipak, večernje pranje ima i svoje nedostatke. Odlazak na spavanje s mokrom kosom može povećati lomljenje vlasi, pojačati kovrdžanje (frizz) i ostaviti kosu spljoštenom sljedećeg jutra. Osim toga, spavanje s vlažnim vlasištem nije najbolja ideja jer može narušiti njegovu ravnotežu i izazvati neprijatne probleme, prenosi B92.

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