Svijet

Haos u Ukrajini: Zelenski smijenio Sirskog!

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Objavljeno prije 1 sat

Haos u Ukrajini: Zelenski smijenio Sirskog!

Njegova smjena dolazi samo nekoliko dana nakon smjene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog komandanta zemlje Oleksandra Sirskog!

Njegova smjena dolazi samo nekoliko dana nakon smjene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova – potez koji je izazvao ulične proteste širom zemlje.

Prvobitne glasine da je kraj Fedorovljevog mandata povezan sa sukobom između njih dvojice ubrzo su potvrđene.

Fedorov (35) je široko hvaljen zbog energiziranja ministarstva i transformacije oružanih snaga, kao i zbog vođenja kampanje protiv korupcije.

Sirskog (60) mnogi u Ukrajini vide kao komandanta sovjetske škole koji nerado sprovodi radikalne promene u vojsci, piše Telegraf.


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