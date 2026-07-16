Ključa na Bliskom istoku, TRAMP PRIJETI UDAROM NA PODZEMNO NUKLEARNO POSTROJENJE! Teheran najavio KRVAVU ODMAZDU

SAD su pokrenule napade na Iran jedanaestu noć zaredom, nakon što je Teheran upozorio SAD da ne ciljaju njegova nuklearne postrojenja.

Centralna komanda SAD (Centcom) saopštila je da je talas udara “osmišljen da nastavi da ugrožava sposobnost Irana da ugrozi komercijalno brodarstvo” u Ormuskom moreuzu.

Iranski državni mediji su izvestili da je u glavnom gradu Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana. Eksplozije su takođe prijavljene u severozapadnom gradu Tabrizu, jugoistočnim lukama Čabahar i Konarak, kao i u južnom gradu Bušeru, domu jedine iranske nuklearne elektrane.

Iran, koji je uzvratio SAD i njihovim saveznicima na Bliskom istoku, upozorio je na odmazdu nakon što je Donald Tramp rekao da će SAD uskoro napasti podzemni nuklearni lokalitet u blizini Natanza.

Iran i SAD su se dogovorili o prekidu vatre u aprilu, ali su neprijateljstva nastavljena prošle nedelje dok su se obe zemlje borile za kontrolu nad vitalnim plovnim putem Ormuskog moreuza.

Ciljevi napada i optužbe za ugrožavanje brodarstva

Centkom je saopštio da su američke snage ciljale iranske vojne operativne centre, pomorske kapacitete, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu.

Takođe je optužila Iran da je u posljednja tri mjeseca napao “više od 30 komercijalnih brodova” koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.

“Neopravdani napadi ugrozili su stotine nevinih mornara i potkopali slobodu plovidbe”, navodi se u saopštenju, dodajući da je plovni put ostao “otvoren za tranzit komercijalnih brodova”.

Kuvajtska vojska je rano u sredu ujutru saopštila da se njena protivvazdušna odbrana suočava sa napadima dronova iz Irana, dok su Bahrein i Jordan rekli da su takođe presreli napade dronova i raketa.

Tramp najavljuje udar na podzemno nuklearno postrojenje

Ranije je američki predsednik rekao da bi sledeća vojna meta mogla biti kompleks poznat kao Pijuk planina, podzemni nuklearni lokalitet gdje se sumnja da Iran gradi neprijavljeno postrojenje za obogaćivanje uranijuma.

“Uskoro ćemo udariti to područje, i to veoma snažno”, rekao je Tramp, obraćajući se novinarima tokom sastanka u Beloj kući sa libanskim predsjednikom Džozefom Aunom.

Dodao je da obično ne bi objavljivao ciljeve, ali “nemaju šta da urade povodom toga”.

Iranska vojna komanda Hatam Al-Anbija saopštila je da bi takav napad smatrala “proširenjem rata u regionu”, preteći udarima na „sve interese Amerike, saveznika i pristalica“, javila je državna televizija IRIB.

Reakcija Huta i poremećaji u Crvenom moru

Tramp je takođe zapretio da će se “pobrinuti” za pobunjenike Hute ako iranska militantna grupa u Jemenu sprovede pretnju blokadom saudijskih luka.

Zvaničnik Huta za medije je ranije rekao da zatvaraju moreuz Bab el Mandeb – južnu kapiju Crvenog mora – za saudijske brodove.

Crveno more je postalo ključno za isporuke nafte iz Saudijske Arabije tokom američko-izraelskog rata sa Iranom, što je dovelo do efektivnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Nakon objave Huta, dva tankera koja su upravo utovarila saudijsku sirovu naftu namenjenu Kini i Indiji u saudijskoj luci Janbu na Crvenom moru, napravila su u utorak polukružni okret, umesto toga krećući se ka Sueckom kanalu, saopštila je britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vangard.

Pretnja od Huta rizikuje dalje poremećaje u međunarodnom brodarstvu, a neprijateljstva u regionu su već dovela do značajnih kolebanja globalnih cijena goriva.

Propast sporazuma i finansijski troškovi rata

Iran i SAD su u junu potpisali Memorandum o razumevanju (MoU) o obustavljanju vojnih operacija i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kao i o postizanju sporazuma o okončanju rata u narednih 60 dana.

Ali tri nedelje nakon potpisivanja, Tramp je proglasio primirje “završenim” nakon iranskih napada na brodove u Ormuzu i američkih udara kao odgovora.

Rat sa Iranom koštao je SAD do sada oko 37,5 milijardi dolara (28 milijardi funti) – što je povećanje od skoro 8 milijardi dolara od poslednje procene u maju, rekao je u utorak ministar odbrane Pit Hegset.

Pojavljujući se pred Odborom za budžet Senata, Hegset je rekao da će vojna obuka morati biti ograničena ukoliko zakonodavci ne odobre hitno povećanje finansiranja, piše espreso.

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